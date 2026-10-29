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EL MINISTRO ENFRENTA SU PRIMER EXAMEN PARLAMENTARIO

Óscar Puente acude el martes a la Diputación Permanente del Congreso para “dar explicaciones” sobre Urda

La comparecencia del ministro de Transportes se produce tras el trágico accidente ferroviario en Urda, que ha dejado un saldo de al menos 69 fallecidos, mientras la investigación sigue en curso

Óscar Puente acude el martes a la Diputación Permanente del Congreso para “dar explicaciones” sobre Urda
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, acudirá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17.00 horas a la Diputación Permanente del Congreso para ofrecer información sobre el accidente ferroviario de Urda.

Esta cita se da después de que el propio ministro pidiera comparecer ante el órgano que hace las labores del Congreso tras la disolución de las Coretes con la convocatoria electoral y donde el PSOE cuenta con mayoría.

La cifra de fallecidos en la tragedia asciende a 74 personas. Además, hay 15 heridos de gravedad siendo atendidos en distintos hospitales.

Aunque Puente decidió presentarse por su propia voluntad, su comparecencia se produce en un entorno parlamentario donde la oposición y algunos aliados del Gobierno ya habían puesto en el punto de mira su gestión.

Seis horas después del accidente, Puente compareció ante los medios y tras achacar la responsabilidad en un funcionario del centro de control de Adif ubicado en Atocha, describió como “verdaderamente inverosímil” la colisión entre trenes en la red ferroviaria de España.

En cuanto a su responsabilidad política, optó por echar balones fuera, afirmando que su posible continuidad no era prioritario.

El Partido Popular ha exigido responsabilidades políticas, mientras que los grupos situados a la izquierda del Ejecutivo han instado a ofrecer explicaciones en sede parlamentaria. Además, el accidente ha modificado el calendario político: la campaña electoral se verá afectada por una crisis que obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre cuestiones de seguridad, mantenimiento, coordinación y supervisión.

Urda se une a las preocupaciones sobre el sistema de alta velocidad al ser el segundo accidente grave ocurrido en este mismo año, luego del sucedido en Adamuz, Córdoba, en enero. Esta coincidencia convierte la sesión del martes en algo más que una simple comparecencia: se transformará en un examen sobre la fiabilidad del sistema ferroviario español.

La lista de víctimas aún puede sufrir cambios mientras prosiguen las tareas de identificación y atención a los heridos. Este dato, más que cualquier debate parlamentario, establecerá el ambiente de una sesión en la que Puente deberá responder con claridad y sin refugiarse en las habituales consignas políticas.

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