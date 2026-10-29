Soto Ivars acribilla al Gobierno Sánchez tras la tragedia de Urda: «¿No había p*tas colocadas a dedo para mirar la pantalla?»

El comentario suena brusco.

Pero no deja de poner sobre la mesa la sórdida realidad que durante muchos años se vivió al frente del Ministerio de Transportes con el hoy enchironado José Luis Ábalos al frente.

El debate sobre la tragedia ferroviaria en Urda saltó de las vías a las redes y ha puesto de nuevo en el punto de mira las prácticas del anterior equipo ministerial.

Un comentario afilado de Juan Soto Ivars ha encendido la mecha al preguntar directamente por la ausencia de personal cualificado en los controles.

El comentario de @juansotoivars puede ser una bestialidad. Pero también es pertinente. La etapa de José Luis Ábalos, hoy en Soto del Real, al frente de Transportes fue la de la colocación de 'amigas' que no eran más que señoritas dedicadas al oficio más viejo del mundo. Óscar… pic.twitter.com/vdXDWJ1zp7 — Luis Rioja (@miescano351) October 29, 2026

La frase del periodista fue demoledora y resucitó toda la etapa del entonces también secretario de Organización del PSOE:

¿No había ninguna puta colocada a dedo que estuviera mirando la pantalla y dijera: ‘Hay dos trenes’? Una puta que sepa contar hasta dos. La prima de alguien…

Durante los años de Ábalos al frente del ministerio circularon nombres como Jésica Rodríguez y Claudia Montes, cuyas incorporaciones levantaron suspicacias por la falta de experiencia previa en el sector y por el rápido acceso a puestos de responsabilidad. Estas designaciones, lejos de ser casos aislados, alimentaron la percepción de un sistema de favores que anteponía la lealtad política o personal a la cualificación técnica. El resultado fue un equipo en el que la profesionalidad quedó en entredicho justo en un ámbito tan sensible como la seguridad ferroviaria.

Óscar Puente, al tomar posesión, optó por no remover el avispero. En lugar de una revisión exhaustiva de los contratos y de las personas situadas en puestos clave, mantuvo un perfil bajo que evitó confrontaciones internas pero también dejó sin resolver las dudas sobre la idoneidad de quienes seguían en sus cargos. Esa pasividad ha sido interpretada por muchos como una forma de no abrir una caja de Pandora que podría salpicar a más de un cargo intermedio.

Esa interrogación, reproducida en el tuit, resume el hartazgo de quienes ven en la tragedia de Urda no solo un fallo técnico, sino el fruto de años de decisiones que anteponían otros intereses a la seguridad.