Un superviviente de Urda, estalla contra Puente y afirma que «ni de coña» se vuelve a subir en un tren

Miguel Contreras se encontraba viajando por trabajo entre Madrid y Ciudad Real cuando un estruendo sincronizado con el tiempo convirtió un trayecto ordinario en un verdadero episodio de miedo. Su relato en el programa ‘La Mesa’ encierra la confusión de quienes sobrevivieron al choque ferroviario que tuvo lugar cerca de Urda (Toledo): salió sin un rasguño, pero el espectáculo de pasajeros ensangrentados y atrapados le quedará grabado para siempre.

El relato es sobrecogedor.

Al principio, Miguel asumió que la detención del tren era parte de la normalidad. Sin embargo, el impacto vino seguido del sonido de crujidos y un torrente de imágenes que aún le cuesta procesar. «No he vivido algo así en mi vida», aseguró. La frase capta el instante preciso en el que un viaje de alta velocidad pasó de ser un simple traslado a una auténtica prueba de supervivencia.

El joven iba en el sexto vagón del tren de Iryo que fue alcanzado por un AVE de Renfe. Sintió el impacto y se golpeó contra el asiento delantero. Aunque no sufrió lesiones, al mirar hacia atrás se encontró con una pasajera con la cara ensangrentada y otros viajeros que requerían atención.

Intentó ayudar, pese a no tener formación previa en primeros auxilios. Se dirigió hacia otro vagón en busca de un médico y encontró más personas que pedían socorro. También describió cómo algunos pasajeros, aterrados ante la posibilidad de un nuevo impacto, optaron por salir por las ventanas y atravesar un camino de vacas buscando seguridad.

Esta experiencia explica su reacción posterior cuando afirmó que «ni de coña» vuelve a subirse en un tren