  • ESP
    España América
Periodismo

EN 'LA MESA'

Un superviviente de Urda, estalla contra Puente y afirma que «ni de coña» se vuelve a subir en un tren

Miguel Contreras salió ileso del choque en Urda, pero sostiene que las imágenes de lo ocurrido y la gestión posterior han hecho añicos su confianza en el tren

Archivado en: Periodismo

Más información

Un ingeniero de caminos desmonta el relato de Óscar Puente: «Es el origen de todo»

Un ingeniero de caminos desmonta el relato de Óscar Puente: «Es el origen de todo»

Ana Rosa hunde a Óscar Puente y a Pedro Sánchez tras Urda: «La campaña del amor se ha convertido en la del horror»

Ana Rosa hunde a Óscar Puente y a Pedro Sánchez tras Urda: «La campaña del amor se ha convertido en la del horror»

Miguel Contreras se encontraba viajando por trabajo entre Madrid y Ciudad Real cuando un estruendo sincronizado con el tiempo convirtió un trayecto ordinario en un verdadero episodio de miedo. Su relato en el programa ‘La Mesa’ encierra la confusión de quienes sobrevivieron al choque ferroviario que tuvo lugar cerca de Urda (Toledo): salió sin un rasguño, pero el espectáculo de pasajeros ensangrentados y atrapados le quedará grabado para siempre.

El relato es sobrecogedor.

Al principio, Miguel asumió que la detención del tren era parte de la normalidad. Sin embargo, el impacto vino seguido del sonido de crujidos y un torrente de imágenes que aún le cuesta procesar. «No he vivido algo así en mi vida», aseguró. La frase capta el instante preciso en el que un viaje de alta velocidad pasó de ser un simple traslado a una auténtica prueba de supervivencia.

El joven iba en el sexto vagón del tren de Iryo que fue alcanzado por un AVE de Renfe. Sintió el impacto y se golpeó contra el asiento delantero. Aunque no sufrió lesiones, al mirar hacia atrás se encontró con una pasajera con la cara ensangrentada y otros viajeros que requerían atención.

Intentó ayudar, pese a no tener formación previa en primeros auxilios. Se dirigió hacia otro vagón en busca de un médico y encontró más personas que pedían socorro. También describió cómo algunos pasajeros, aterrados ante la posibilidad de un nuevo impacto, optaron por salir por las ventanas y atravesar un camino de vacas buscando seguridad.

Esta experiencia explica su reacción posterior cuando afirmó que «ni de coña» vuelve a subirse en un tren

«Ni de coña, es que no hay manera para que yo me suba a un tren. No tiene nombre lo que ha pasado. En un país como España, ¿cómo podemos permitir esto?».

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]