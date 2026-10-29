Vicente Vallés sopapea a Óscar Puente por su nefasta gestión ferroviaria: «Sus fallos tienen resultados trágicos»

Vicente Vallés y el estado en el que quedaron los trenes siniestrados en Urda (Toledo).

Impecable.

Y siempre con su estilo refinado e irónico.

El periodista Vicente Vallés ha expuesto con detalle los problemas acumulados en la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente. En un análisis que circula en redes, el presentador de Atresmedia detalla cómo las decisiones del titular han erosionado la confianza en el tren sin recurrir a expresiones agresivas, sino con datos y ejemplos concretos que afectan a miles de viajeros diarios.

Vicente Vallés acorrala a Óscar Puente y cuenta con pelos y señales en lo que ha degenerado su gestión como ministro de Transportes en el sector ferroviario. Normal que nadie quiera coger a día de hoy, si tiene alternativas, el tren. pic.twitter.com/LjOQZCPIwh — Luis Rioja (@miescano351) October 29, 2026

El monólogo, que se ha viralizado rápidamente, arrancó con una nostalgia precisa:

Hubo un tiempo en el que España era un ejemplo para el mundo en materia ferroviaria. De hecho, éramos la envidia del mundo por nuestros trenes de alta velocidad. Era una red impecable, con unos trenes fantásticos que salían a su hora y llegaban a su hora. Se viajaba con comodidad, sin apenas movimientos. Los pasajeros iban sin miedo porque nuestros trenes eran seguros, rápidos y puntuales. Ya no.

A partir de ahí, Vallés entra en la herida.

Por desgracia, los mecanismos de nuestro sistema ferroviario tienen fallos, de una índole o de otra. Y en ocasiones esos fallos tienen resultados trágicos.

Citó el desastre de Adamuz (enero de 2026), donde el fallo fue de la vía y murieron 46 personas, y el de Urda del 28 de octubre, donde falló el sistema de control (con posible error humano aún por esclarecer en la investigación) y el balance provisional se elevó a 68 fallecidos:

Estamos ante un accidente catastrófico. Una catástrofe irremediable para los fallecidos y para sus familias, para nuestro país, porque cada vez es más difícil fiarse de nuestros trenes, y para nuestra imagen internacional, con dos accidentes terribles en el mismo año que suman más de 100 personas muertas. Es una catástrofe sin paliativos.

El contexto del choque en Urda refuerza el diagnóstico. Un fallo informático dejó fuera de servicio el sistema de seguridad LZB hacia las 8:30 en un tramo de la línea Madrid-Sevilla. Varios trenes se detuvieron. A las 8:36 el centro de control de Adif en Atocha autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha “con normalidad”, pese a que el Iryo seguía detenido más adelante y existía señalización en rojo. El AVE recorrió unos 25 kilómetros en aproximadamente 17 minutos hasta embestir al Iryo a las 8:53. Puente calificó la decisión de inexplicable e inverosímil y señaló a los operarios del centro de control, aunque reconoció que no había un sistema de seguridad que impidiera ese error humano. El balance oficial ronda los 68 muertos y más de un centenar de heridos.

Esto no es un episodio aislado. La etapa de Puente ha estado marcada por el caos en Cercanías y Rodalies, retrasos crónicos, limitaciones de velocidad, averías del material rodante (incluidos los Avril de Talgo), robos de cable y la tragedia de Adamuz.

El Congreso ya le reprobó en 2024 por su incapacidad para solventar el caos ferroviario. Recientemente el propio ministro admitió que mejorar la red es «el problema más urgente y acuciante» de su departamento y ha cifrado en 1.800 millones de euros anuales solo el mantenimiento necesario, mientras sigue defendiendo en otros momentos que el ferrocarril vive «el mejor momento de su historia».

La oposición lleva meses pidiendo su dimisión. Las víctimas de Adamuz han denunciado falta de sensibilidad (incluso por bromas televisivas recientes sobre las averías de Renfe). Y Sánchez, tras Urda, prometió actuar «con contundencia» cuando se sepan las causas, pero mantiene al ministro.

Vallés no nombra a Puente de forma explícita en el corte, pero el mensaje es inequívoco: los fallos tienen responsables y las consecuencias ya no son solo retrasos o incomodidades. Son tragedias con más de cien muertos en menos de un año.