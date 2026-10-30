Andrea Duro se casa con el cámara Guillermo Sánchez: «Me siento afortunada”

Andrea Duro y Guillermo Sánchez ya han dado el gran paso. La actriz hizo oficial este jueves su unión civil en Madrid a través de Instagram. Compartió una imagen de sus manos entrelazadas, con las alianzas como protagonistas indiscutibles.

«Un poco de luz entre tanta oscuridad. Hoy ha sido mi boda civil», escribió Duro. Su mensaje, que llegó justo tras una jornada marcada por la tragedia de un accidente ferroviario en Urda, Toledo, mostró el equilibrio entre la alegría del momento y el respeto a la situación del día.

Una ceremonia íntima antes de la gran celebración

La pareja selló su matrimonio el jueves 29 de octubre en el parque de la Quinta de la Fuente del Berro, en Madrid. La ceremonia fue sobria, evitando el espectáculo público que ambos han manejado con cautela desde que comenzaron su relación.

La boda principal se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en la Finca La Montaña, ubicada en Aranjuez. Este espacio, con más de 20.000 metros cuadrados de jardines y un palacete erigido en 1760 bajo el mandato de Carlos III, también tiene un vínculo especial con Duro, ya que allí se filmaron partes de Física o Química: el reencuentro.

Este evento reunirá a familiares y amigos. Tras el sorpresivo anuncio de la ceremonia civil, el enlace del fin de semana promete ser el punto social de una relación que la pareja ha mantenido en un segundo plano.

De un rodaje a una relación lejos del foco

Andrea Duro y Guillermo Sánchez se conocieron en el ámbito del audiovisual. Se encontraron por primera vez durante el rodaje de Velvet Colección y coincidieron de nuevo años después. Su romance comenzó en 2024 y, desde entonces, han disfrutado de momentos y viajes juntos sin convertir su vida en un escaparate constante.

El compromiso llegó durante una escapada a Granada en septiembre de 2025. La actriz compartió la novedad con un sencillo comentario: «En Granada siempre pasan cosas bonitas». Un año después, han materializado esa promesa con una boda civil y planeando la celebración.

Duro, reconocida por sus papeles en Física o Química, Amar es para siempre, Velvet Colección y La Favorita 1922, ha preferido comunicar cada avance sin entrar en detalles excesivos sobre su intimidad. Esta elección contrasta con la expectación que genera cada paso de una actriz famosa, mostrando su particular manera de lidiar con la fama: compartir lo necesario y reservar lo demás.

Para la ceremonia civil, la actriz optó por un conjunto nupcial de JCPajares, que se aleja del clásico vestido de novia. Para la celebración del sábado, llevará diseños de Baro Lucas, a quienes ha expresado su gratitud públicamente por el trabajo realizado.

«Me siento afortunada de poder vivir un amor precioso y de que hoy hayamos llegado hasta aquí», afirmó la actriz tras recibir un aluvión de felicitaciones. Esta frase encapsula el espíritu de una boda que ha fusionado felicidad, mesura y respeto por el contexto que rodea su anuncio. El siguiente capítulo se escribirá en Aranjuez, junto a sus seres queridos, comenzando una nueva etapa en su historia compartida.