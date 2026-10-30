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TESTIMONIO TRAS EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE URDA EN 'TODO ES MENTIRA'

El brutal testimonio de Cristóbal Soria: «Tengo mucho miedo, esto es una moneda al aire»

El tertuliano de izquierdas explica que coge ese AVE varias veces a la semana y que se ha librado por los pelos de los accidentes de Adamuz y Urda

El brutal testimonio de Cristóbal Soria: "Tengo mucho miedo, esto es una moneda al aire"
Cristóbal Soria en lo de Risto. Cuatro
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Cristóbal Soria, uno de los tertulianos más activos de la izquierda en diversos programas, dejó claro su preocupación durante una conversación con Risto Mejide en Todo es Mentira.

El colaborador explicó que recorre seis veces por semana las líneas de alta velocidad, concretamente en la doble accidentada Madrid-Andalucía, relató su temor tras el accidente ferroviario de Urda y apuntó directamente al estado de las infraestructuras. Cristóbal Soria expresó sin rodeos que el riesgo se ha vuelto constante.

El momento, captado en vídeo durante la emisión, muestra a Soria hablando con total franqueza sobre lo que percibe cada día en sus trayectos. El tertuliano vinculó su experiencia personal al reciente siniestro y advirtió que la situación exige atención inmediata. Su intervención conectó de inmediato con el público, que vio reflejada en sus palabras la inquietud general por la seguridad en el ferrocarril.

El testimonio en detalle

Soria no escatimó en calificativos al describir la sensación de inseguridad. Destacó que el deterioro de las vías y el material rodante ha convertido cada viaje en una incertidumbre. Entre las frases más impactantes que lanzó al aire figura la que resume su estado de ánimo actual.

«Yo mañana cogía el tren en ese mismo horario. Yo cojo seis AVE a la semana. Y Risto, tengo mucho miedo. Quería venir al programa y a trabajar, he venido en coche y no había visto ninguna de las imágenes, pero conforme las estoy viendo… Tengo mucho miedo, porque la vez anterior (Adamuz) me escapé por los pelos y esta vez lo mismo, porque esto es moneda al aire. Las infraestructuras están obsoletas».

Esa declaración, pronunciada en directo, resume el tono de su intervención y explica por qué el clip se ha extendido con rapidez. El colaborador insistió en que el accidente de Urda no es un hecho aislado, sino la consecuencia visible de un problema más amplio que afecta a miles de usuarios diarios.

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