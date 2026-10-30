El colmo del desastre: Ketty Garat (ABC) publica cómo Óscar Puente llenó la cúpula de ADIF de trincones socialistas

El reportaje realizado por ABC, firmado por Ketty Garat, pone de manifiesto la transformación en la cúpula de Adif desde que Óscar Puente asumiera el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023. El artículo detalla la designación o ascenso de doce responsables en este periodo y recopila las quejas de trabajadores que denuncian una politización creciente del gestor ferroviario.

La cuestión surge en un periodo particularmente comprometido tras dos bestiales accidentes de tren en menos de 300 días. Los problemas de seguridad, junto con las averías y accidentes, han convertido la gestión ferroviaria en un campo de batalla político. En este escenario, cada cambio no es solo un traslado de despacho, sino una indicación sobre las prioridades del ministerio y el balance entre la experiencia técnica y la lealtad política.

Una renovación apresurada en la cúpula

Según la información divulgada, once de los doce perfiles mencionados fueron designados o promovidos bajo la dirección de Puente. La presidencia de Adif representa el ejemplo más claro. Luis Pedro Marco de la Peña asumió el cargo en diciembre de 2024, tras la salida de Ángel Contreras, quien había reemplazado a María Luisa Domínguez solo unos meses antes.

La propia Ketty Garat lo adelantó en la noche de jueves en Horizonte:

🔴🔴 TREMENDO lo que cuenta mañana @KettyGarat en @abc_es: Óscar Puente politiza la cúpula de Adif con militantes socialistas en puestos clave. https://t.co/LwCQD0ID55 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 29, 2026

La crítica, sin embargo, no se limita a la presidencia. Se extiende a áreas cruciales para el funcionamiento cotidiano de la red:

Salvador Almenar , director del gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Internacionales.

, director del gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Internacionales. Conchi Casillas , directora general corporativa de Personas, Estrategia y Seguridad.

, directora general corporativa de Personas, Estrategia y Seguridad. Luis Llamas , director general de Planificación, Proyectos y Construcción.

, director general de Planificación, Proyectos y Construcción. Ángel García de la Bandera , director general de Operaciones y Explotación.

, director general de Operaciones y Explotación. Joan Callabuig , coordinador del Corredor Mediterráneo.

, coordinador del Corredor Mediterráneo. Martín Navarro Vicent, coordinador adjunto de Infraestructuras y Administración del mismo corredor.

Tener antiguos cargos públicos o personas vinculadas al PSOE en estas posiciones no implica necesariamente un comportamiento irregular. Tampoco se puede asumir que los designados carezcan de competencias. La preocupación surge cuando los criterios profesionales no se exponen de manera clara y la Administración no logra disipar la sospecha de que la confianza política predomina sobre la capacidad técnica.

El punto delicado: seguridad y responsabilidad

Adif gestiona una parte significativa de la infraestructura ferroviaria en España, incluyendo vías, estaciones y numerosos sistemas asociados a la circulación. Por ello, las quejas sobre una supuesta disminución de la influencia de los técnicos pesan más que en otras administraciones. Un error de comunicación puede generar alboroto; no obstante, un fallo en la explotación puede paralizar una línea o poner en riesgo la seguridad.

El reportaje de ABC recoge testimonios de funcionarios y empleados que retratan una “cúpula secuestrada” por intereses políticos. Esta acusación es grave, pero es necesario distinguir entre la percepción interna, los cambios documentados y las responsabilidades que pudieran surgir de investigaciones administrativas o judiciales. Convertir una denuncia en un veredicto político inmediato sería tan arriesgado como desestimarla.

La controversia se intensifica por informes de sistemas de seguridad obsoletos, escasez de personal y dificultades operativas. Algunos trabajadores han alertado sobre la necesidad urgente de renovar ciertas tecnologías y cómo los retrasos en contratos cruciales han dejado a la red vulnerable a más incidentes. En el ferrocarril, la burocracia no solo consume tiempo; en ocasiones, también se traduce en una reducción del margen de seguridad.

El costo político para Puente

El ministro ha forjado su imagen pública a través de una comunicación directa y aguerrida. Esta estrategia le permite responder de forma rápida a sus críticos, pero también transforma cada crisis en un referéndum sobre su gestión. Si los nombramientos en Adif se ven como una red de lealtades, cualquier fallo operativo avivará la acusación de que el ministerio ha confundido la dirección política con el control partidista.

La oposición tiene un argumento claro: una empresa pública fundamental debe rendir cuentas por sus resultados, no por la cercanía ideológica de quienes la dirigen. El Gobierno, por su parte, puede argumentar que los cargos cuentan con la experiencia necesaria, que los nombramientos se ajustan a los procedimientos adecuados y que la renovación de la dirección se enmarca dentro de sus competencias.

El desafío será demostrar si efectivamente existe una relación concreta entre los cambios de personal y el deterioro en la gestión. Hasta el momento, los relevos y las relaciones políticas que se han señalado están documentados en diversos casos, pero las acusaciones más serias acerca de concursos amañados o la sistemática sustitución de técnicos no se traducen automáticamente en irregularidades comprobadas.

Una lista de nombres que ya simboliza el conflicto

La controversia ha transformado una serie de nombramientos en un reflejo de la época. La presidencia, las direcciones generales y los coordinadores territoriales conforman una cadena que, para los críticos, ilustra la pérdida de autonomía de Adif. Para el Gobierno, se considera una reorganización orientada a dotar de una nueva dirección a la política ferroviaria.

Elemento Relevancia política Cambios en la presidencia Proyectan una imagen de inestabilidad Ascensos en áreas operativas Afectan directamente a la explotación y la seguridad Incorporación de perfiles vinculados a partidos Alimenta las acusaciones de politización Nuevos coordinadores territoriales Refuerzan la dimensión política de los corredores ferroviarios Falta de explicaciones detalladas Mantiene abiertas las sospechas

Asimismo, existe una ironía ineludible: mientras el ministerio presume de modernizar la red y acelerar grandes obras, el debate público se centra en quién ocupa cada posición. En Adif, como en tantas otras administraciones, el mobiliario es menos relevante que las decisiones tomadas; sin embargo, cuando las sillas se sustituyen con demasiada frecuencia, el pasajero comienza a preocuparse por quién conduce el tren.

Entre los datos más llamativos destaca la rapidez de algunos relevos: María Luisa Domínguez fue reemplazada por Ángel Contreras y este, a su vez, por Luis Pedro Marco en menos de un año. El debate permanecerá abierto mientras Adif intente demostrar que su estructura directiva combina la confianza institucional, la independencia profesional y una capacidad técnica acorde con una red ferroviaria cada vez más intrincada.