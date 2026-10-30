Detenido un menor por administrar los canales de Blocus en Lleida

Los Mossos d’Esquadra han arrestado en Bellmunt d’Urgell a un menor de 16 años al que se le atribuye la creación y gestión de los canales de comunicación de Blocus en Lleida. Según ha informado Europa Press, el joven es considerado el responsable de la difusión de convocatorias violentas fijadas para este sábado.

La investigación policial indica que el adolescente utilizaba redes sociales y aplicaciones de mensajería para coordinar posibles disturbios. En las conversaciones se mencionaban comercios específicos, métodos para acceder a ellos y recomendaciones sobre cómo vestirse para eludir la identificación. Asimismo, se presentaban referencias al uso de la violencia y de artefactos lesivos contra las fuerzas de seguridad.

Qué atribuyen los investigadores al detenido

Los Mossos valoran provisionalmente que el menor pudo haber incurrido en delitos de conspiración para los desórdenes públicos e incitación a causar daños y saqueos. La calificación de estos delitos se definirá más adelante durante la investigación y estará bajo la supervisión de la Fiscalía de Menores y de la autoridad judicial.

Entre los elementos que la policía está analizando se encuentran:

La constitución de grupos en diversas plataformas.

La gestión de los canales y la emisión de mensajes.

La identificación de posibles objetivos comerciales.

Las directrices sobre horarios, vestimenta y acciones a seguir.

Las amenazas o propuestas relacionadas con ataques a los agentes.

Es importante señalar que la detención no presupone una condena. Al ser un menor, el proceso seguirá las garantías específicas de la jurisdicción juvenil, que evaluará su participación de manera concreta y las medidas cautelares que se consideren necesarias.

Un fenómeno coordinado a través de internet

El caso en Lleida forma parte de una investigación más amplia sobre los canales asociados al nombre Blocus. En otras ciudades, la policía ha establecido vínculos entre grupos similares y llamados a saqueos, desórdenes y agresiones contra agentes de la ley. Por su parte, los Mossos han solicitado colaboración al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado para desactivar grupos que puedan incitar a nuevos altercados.

La naturaleza digital de este fenómeno dificulta la respuesta policial. Los administradores pueden cambiar de plataforma con facilidad, compartir enlaces de acceso en cuestión de minutos y borrar mensajes antes de que se produzcan las convocatorias. Por eso, los investigadores se encuentran revisando conversaciones, perfiles, dispositivos y patrones de coordinación para identificar a quienes crearon los grupos y el rol desempeñado por cada uno de los participantes.

La investigación permanece activa y los Mossos no descartan llevar a cabo nuevas detenciones. El cuidadoso análisis de los canales será fundamental para distinguir entre quienes solo difundieron contenido, quienes organizaron las acciones y aquellos que simplemente participaron en las conversaciones. En Lleida, la atención de la policía se centra en prevenir que estas convocatorias digitales se traduzcan en agresiones contra comercios, vecinos o agentes.