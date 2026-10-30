La electricidad vuelve a subir y supera los 310 euros en la hora más cara

Este viernes, la electricidad aprieta nuevamente el presupuesto de los ciudadanos. De acuerdo con Las Provincias, el mercado mayorista establece el precio medio en 244,69 euros por megavatio hora (MWh), lo que representa un aumento del 5,92% en comparación con el jueves, cuando el coste fue de 231,01 euros.

En esta jornada, los precios alcanzan su punto álgido al final de la tarde, justo en el momento en que el consumo en los hogares y empresas se dispara. El precio más alto del día se registrará en 316,94 euros/MWh entre las 18.00 y las 19.00 horas. La siguiente franja horaria, de 19.00 a 20.00, también se mantendrá bajo presión con 312,90 euros.

Las horas más caras y más baratas

La diferencia con las horas centrales del día será bastante evidente. El periodo más económico se dará entre las 13.00 y las 14.00 horas, con un precio de 173,41 euros/MWh. A pesar de ello, el mínimo aún se sitúa en un nivel alto: no habrá ninguna franja por debajo de los 173 euros.

Franja horaria Precio 13.00-14.00 173,41 €/MWh 14.00-15.00 175,05 €/MWh 17.00-18.00 279,17 €/MWh 18.00-19.00 316,94 €/MWh 19.00-20.00 312,90 €/MWh

Además, el precio será elevado a primera hora de la mañana: entre las 07.00 y las 09.00 horas oscilará entre 290,88 y 292,06 euros/MWh. En total, gran parte de la jornada se mantendrá por encima de los 200 euros.

Una subida que coincide con la demanda vespertina

La evolución diaria señala dos aumentos notables: el primero se produce al inicio de la jornada laboral y el segundo al caer la tarde. El consumo en los hogares tiende a incrementarse en esta última franja debido al uso simultáneo de luces, cocinas, calefacción y electrodomésticos. Las empresas, por su parte, también experimentan costes más elevados si realizan procesos eléctricos entre las 17.00 y las 21.00 horas.

El descenso de precios en las horas centrales brinda la oportunidad de reorganizar parte del consumo. Realizar tareas como poner la lavadora, utilizar el lavavajillas o cargar un vehículo eléctrico entre las 12.00 y las 16.00 horas resulta más ventajoso en comparación con las horas pico de la tarde, siempre que sea posible ajustar la rutina y la tarifa contratada.

El mercado mayorista no representa la factura final

Los precios del mercado diario funcionan como referencia, pero no se traducen directamente en el recibo de los consumidores. La factura incluye peajes, cargos, impuestos y costes de comercialización. Asimismo, el impacto variará para quienes tengan tarifas reguladas o indexadas en comparación con aquellos que posean contratos fijos en el mercado libre.

Para los hogares que se benefician del PVPC, la fluctuación horaria tendrá un efecto más inmediato, aunque el precio final depende de cómo opera esta tarifa y de sus componentes adicionales. En los contratos fijos, aunque el impacto inmediato pueda ser menor, las renovaciones y futuras ofertas pueden reflejar períodos prolongados de precios mayoristas altos.

Las empresas que consumen gran cantidad de electricidad se enfrentan a un desafío mayor. Industrias y comercios pueden reducir parte de sus costes al desplazar actividades flexibles hacia las horas centrales, mientras que aquellos negocios que no pueden ajustar sus horarios tendrán menos opciones. Este viernes, seleccionar adecuadamente la franja puede marcar una diferencia notable entre el mediodía y el pico de consumo de las seis de la tarde.