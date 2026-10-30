Un ingeniero pone los pelos de punta con el accidente de Urda: «Ha habido un tercer tren involucrado»

La catástrofe pudo haber sido todavía peor.

Un ingeniero ha encendido las alarmas al asegurar que en el accidente de Urda pudieron haberse visto involucrados más convoyes de los que colisionaron. Pone el foco en un tercer tren que quedó parado a 500 metros e incluso en un cuarto que estuvo a punto de sumarse al siniestro y convertirlo en algo todavía más grave. El relato de Antonio Martín Carrillo dibuja el descontrol y el peligro que existen en un sistema ferroviario en caos por la gestión del ministro Óscar Puente y que ha dado lugar al peor accidente en cifras de víctimas mortales jamás registrado.

En su participación en Horizonte, ha detallado la situación:

«Hemos conocido que no solo ha habido un choque, un alcance de dos trenes, sino que ha habido un tercer tren involucrado y un posible cuarto tren involucrado. Hemos estado a punto de batir el récord de muertos del mundo si llega a haber un choque múltiple de cuatro trenes de alta velocidad».

Desvela que esta situación se ha conocido gracias a los vídeos de los usuarios de ese tercer tren que han trascendido en las redes sociales. Al estar a pocos metros del accidente, muchos acudieron a intentar ayudar a las víctimas de la colisión.

El ingeniero detalla cómo la catenaria dañada tras el primer impacto dejó sin energía a otro tren que circulaba cerca, frenándolo justo a tiempo y evitando que se sumara al desastre. Esa cadena de circunstancias, según su explicación, evitó lo que podría haber sido un suceso de dimensiones históricas.

«Desde el punto de vista de la investigación, me parece muy relevante que aparezca un tercer tren que se ha parado justo antes de llegar al accidente».

Además, comenta que hubo un cuarto tren Iryo que tenía la orden de circular a velocidad normal, pero cuyo maquinista la interpretó como errónea y circuló a menor velocidad.