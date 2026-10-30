Naranjo restriega por la cara a Pedro y Begoña el ‘mensaje’ que les mandan las trabajadoras sexuales

El 29 de octubre de 2026, Antonio R. Naranjo, periodista y columnista de El Debate, presenta su artículo titulado Las trabajadoras sexuales tienen un mensaje para Pedro y Begoña.

Su propuesta es clara y contundente: el autor exhibe el vídeo de Stop Abolición como una crítica abierta y directa al discurso del presidente del Gobierno respecto a la prostitución.

El texto se sostiene sobre una acusación política de considerable peso.

Naranjo afirma que Pedro Sánchez clama por la prohibición de la prostitución, al tiempo que, según su narrativa, tendría lazos familiares y financieros con negocios relacionados con este sector. La columna entrelaza denuncia, ironía y confrontación episódica, centrándose en el vídeo de las activistas como núcleo de una crítica más amplia a la aparente hipocresía del socialismo.

El vídeo como detonante

El comienzo de la columna elogia la intervención de las cuatro mujeres, destacando su habilidad para plantear una acusación incómoda sin usar un lenguaje que dé lugar a malinterpretaciones. Naranjo no las describe como meras figuras periféricas, sino como portavoces de un colectivo que defiende la regulación del trabajo sexual, mientras simultáneamente condenan la trata y la explotación.

El primer fragmento que critica resume el enfoque que Naranjo asocia con la intervención:

“Son cuatro activistas de la entidad, con un aplomo encomiable, un verbo cristalino y una contundencia pugilística, exigiéndole a Pedro Sánchez que atienda sus reclamaciones, que deje de utilizarlas para moralizar y, lo más importante, que no sea hipócrita”

Esta frase encapsula la premisa de la columna: la cuestión no es solo qué modelo legal se debe adoptar, sino quién tiene la autoridad para respaldarlo. Naranjo interpreta el mensaje de Stop Abolición como una demanda de coherencia, particularmente dirigida a un presidente que ha manifestado en numerosas ocasiones su propósito de prohibir la prostitución.

El autor también introduce una acusación de mayor envergadura al argumentar que Sánchez habría tenido una conexión indirecta con este sector y que incluso pudo haber sacado beneficios de él en sus inicios políticos. El artículo recuerda que esta cuestión no recibió una respuesta definitiva cuando se planteó en el Senado.

“él mejor que nadie, vienen a decir, debe conocer el sector, del que ha vivido indirectamente y que incluso pudo financiarle su carrera política”

El uso del supuesto «no recuerdo» refuerza la imagen de Sánchez como un líder que esquiva las preguntas incómodas. Este recurso no se presenta como un estudio documental en la columna, sino como un argumento político destinado a poner en duda la credibilidad del discurso abolicionista.

La ofensiva contra la familia política

La segunda parte del artículo pone su foco en Begoña Gómez y en los negocios que se atribuyen a su familia. Naranjo señala que las activistas han elaborado una guía con quince locales y utiliza este punto para ampliar el alcance de la denuncia: no se trataría únicamente de la relación del presidentes con una política pública específica, sino también con su entorno familiar.

“Las damas, que lo son y en algún caso con título de licenciada en Psicología, han hecho incluso una guía de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez”

Este pasaje presenta una acusación que el mismo texto aborda con categórica seriedad, mencionando locales en los que supuestamente se habría explotado sexualmente a hombres y mujeres. Además, hace referencia a una pizzería que Sánchez frecuentaba junto a sus suegros y su esposa, estableciendo así una conexión espacial y familiar que el autor utiliza para insinuar un conocimiento de estos negocios.

“parece razonable pensar que iba precisamente allí porque allí estaba el lupanar más conocido y sórdido del patriarca”

Este salto interpretativo se convierte en uno de los aspectos más discutibles de la columna. Naranjo pasa de la cercanía entre locales y lugares visitados por Sánchez a una deducción acerca de las motivaciones de esas visitas. Tal formulación se mueve en el ámbito de la opinión y busca provocar al lector con una imagen deliberadamente impactante.

Abolición, regulación y doble rasero

Pese al tono beligerante del artículo, se introduce una breve reflexión sobre el debate legal y social en curso. El autor reconoce que existen argumentos tanto a favor como en contra de la regulación del trabajo sexual. En términos generales, se inclina por la idea de controlar una actividad que es complicada de erradicar, en lugar de empujarla hacia la clandestinidad.

La cuestión central emerge claramente: Sánchez ha defendido una prohibición total, mientras que, según Naranjo, su entorno se habría beneficiado de actividades relacionadas con la prostitución. El columnista sintetiza esta contradicción con una frase cargada de fuerza:

“que las quiera prohibir a ellas alguien que se ha lucrado con ellas se merecía una respuesta”

La potencia del artículo radica en esa confrontación entre el discurso público y el supuesto interés privado. Sin embargo, muchas de las afirmaciones más contundentes son presentadas como acusaciones políticas y no como hechos jurídicamente comprobados en el texto. Así, la columna busca influir en la percepción del debate, trasladando el foco desde la conveniencia o inconveniencia de abolir la prostitución hacia la autoridad moral de quienes promueven dicha medida.

El resultado es una pieza de opinión diseñada para la confrontación. Stop Abolición se erige como una voz desafiante; Pedro Sánchez recibe una demanda de coherencia; y Begoña Gómez es presentada como parte de una trama familiar inseparable del debate. El final convierte el vídeo de las activistas en algo más que una mera protesta sectorial: se transforma en un reto político a la narrativa oficial sobre la prostitución y sus efectos.