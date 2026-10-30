Pablo Motos revienta al Gobierno Sánchez con una pregunta descomunal sobre los fondos de la UE para renovar el sistema ferroviario

Descomunal.

El presentador de El Hormiguero lanzó una pregunta directa sobre los fondos que la Unión Europea entregó a España para renovar la red ferroviaria.

Una cuestión que, sin duda alguna, tuvo que caer como una bomba de neutrones en el Palacio de La Moncloa.

La intervención de Pablo Motos generó un intenso debate en redes al recordar que ese dinero debía servir para actualizar infraestructuras y sistemas de seguridad, algo que muchos usuarios consideraron pendiente.

Y más aún después de la tragedia acaecida en Urda (Toledo).

La demoledora pregunta de Pablo Motos sobre el dinero que la Unión Europea le había dado a España para modernizar la red ferroviaria. ¿Qué han hecho los socialistas Pedro Sánchez y Óscar Puente con esos 160.000 millones de euros? ¿Fueron para solazarse con las Jessicas de turno? pic.twitter.com/WBicWk9cHd — Luis Rioja (@miescano351) October 30, 2026

La crítica se centró en la falta de avances tangibles en la modernización de vías y, sobre todo, en los sistemas de seguridad que la UE exigía mejorar.

La pregunta de Pablo Motos puso el foco en si esos recursos se destinaron realmente a los fines previstos o acabaron en otros capítulos del presupuesto.

Inicialmente reclamó respuestas al Gobierno Sánchez ante una catarata de informaciones sesgadas con las que se trataba de eludir responsabilidades en las altas instancias:

Para no añadir más dolor al que ya tienen las víctimas, necesitan respuestas. Cuando uno se sube a un tren, está confiando en el sistema, está confiando en que es seguro, y nos han engañado. Nos están intentando engañar. No puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico. Ha habido un error humano después de que los sistemas de seguridad antiguos hayan fallado y los sistemas de seguridad nuevos que debían de estar instalados no estaban instalados. La alta velocidad era el orgullo de España. El orgullo de España en el mundo entero. Y hoy da miedo subirse a un tren.

Y entonces llegó el momento culmen, cuando el showman de Atresmedia formuló la pregunta que está en boca de todos los españoles: