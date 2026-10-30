El petróleo supera los 116 dólares y presiona a las bolsas europeas

El petróleo vuelve a ser el termómetro de los mercados. El Brent ha superado la barrera de los 116 dólares por barril después de recientes ataques en el estrecho de Ormuz, una situación que trae consigo el riesgo de encarecer tanto el transporte como la energía en Europa. Según El Confidencial, los futuros del Ibex 35 se sitúan en 18.817 puntos, con una caída del 0,31% antes de la apertura.

Esta presión se produce tras una semana marcada por los resultados de las empresas, inquietudes en torno a la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica. Este viernes por la mañana, el Brent avanzaba aproximadamente un 1% hasta alcanzar los 116,46 dólares, según EFE, mientras los contratos de enero rondaban los 112 dólares.

Un Ibex más vulnerable al petróleo caro

El encarecimiento del crudo impacta en las bolsas de dos formas. Primero, incrementa los costes tanto para empresas como para hogares. En segundo lugar, genera temor a que los bancos centrales mantengan los tipos de interés elevados durante un periodo prolongado. Esta combinación disminuye la atractividad de la renta variable y puede frenar el consumo así como la inversión.

En el caso de España, el índice tiene una exposición significativa a sectores como la banca, la construcción, el transporte y el turismo. Todos son ámbitos que se ven afectados por un crecimiento más lento de la economía y unos costes energéticos más altos. Además, el sector bancario puede verse perjudicado si la inflación reduce la capacidad de pago de familias y empresas o si se ve afectada la calidad del crédito.

El rendimiento del Ibex puede presentar disparidades:

Repsol podría beneficiarse del elevado precio del crudo en sus actividades de exploración y producción.

podría beneficiarse del elevado precio del crudo en sus actividades de exploración y producción. Las aerolíneas y las compañías turísticas tendrían que lidiar con un aumento del coste del queroseno.

Las empresas del sector industrial soportan un incremento en los costes de energía, transporte y materias primas.

Los bancos son vulnerables ante un posible deterioro de la actividad económica.

La inflación recibe un nuevo impulso

España depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo. Por ello, una crisis prolongada en Ormuz puede trasladarse rápidamente a los precios de los carburantes, la logística y otros costes finales. El primer efecto se refleja en la gasolina, el diésel y el transporte; posteriormente, podría extenderse a alimentos, industria y servicios.

Recientes estimaciones sugieren que un petróleo mantenido a niveles altos podría elevar la inflación en España entre una y siete décimas, además de restar impulso al crecimiento. El riesgo no solo está en alcanzar los 116 dólares, sino en cuánto tiempo se mantenga el crudo en esos niveles.

La presión podría centrarse en tres áreas:

Ámbito Posible efecto Hogares Reducción de la renta disponible debido al gasto en carburantes, calefacción y electricidad Empresas Incremento en los costes logísticos, energéticos y de producción Banco Central Europeo Menor capacidad para acelerar futuras reducciones de tipos

Repsol, aerolíneas y transporte, en el foco

Repsol se encuentra en una situación ambivalente. Un precio elevado del petróleo favorece parte de su actividad en upstream, sin embargo, el aumento en los costes de flete puede reducir sus márgenes de refino. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha señalado el impacto de esta situación y la posible tensión en el suministro europeo de diésel durante el invierno, aunque ha descartado problemas de abastecimiento en España gracias a la capacidad de refino nacional.

Para IAG, Iberia y otras aerolíneas, el riesgo es más directo: el combustible representa uno de sus principales costes variables. Si las compañías trasladan el aumento a los precios de los billetes, podrían perder demanda en el turismo; si deciden no hacerlo, sus márgenes se verían afectados.

El escenario más delicado sería un cierre prolongado del tráfico marítimo en Ormuz. Por ahora, el mercado reacciona con ventas y volatilidad, pero cada día que pasa sin una resolución diplomática aumenta la probabilidad de que el petróleo se convierta en un problema persistente para la economía española.