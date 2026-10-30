Prepárese para otro apagón: lo que ha hecho Red Eléctrica no deja tranquilo a nadie

El sistema eléctrico español se encuentra nuevamente en una situación crítica. Red Eléctrica ha decidido rechazar ciertas fechas de mantenimiento para las centrales de gas, bombeo y nucleares, una medida que El Economista presenta como un indicativo de la presión que enfrenta la red.

No se trata de una prohibición total, como tal. El operador aclara que no impide todas las revisiones, sino que ha solicitado reprogramar algunas paradas para momentos más seguros. Pero cuando una red depende de que sus centrales permanezcan operativas, incluso para poder llevar a cabo el mantenimiento, la tranquilidad es algo que se vuelve esquivo.

Una decisión excepcional por falta de potencia firme

Esta medida incide sobre el año móvil que va de octubre de 2026 a septiembre de 2027. Red Eléctrica ha declarado “no conformes” varias fechas propuestas por las empresas eléctricas y ha solicitado nuevos cronogramas. La causa radica en el aumento inusual de indisponibilidades, especialmente en las plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural.

Durante el presente verano, la disponibilidad de esta tecnología se desplomó hasta un 65% de la potencia total instalada. En términos más sencillos: en ciertos momentos, más de un tercio de la capacidad de los ciclos combinados no estaba disponible para generar energía. En un sistema que depende en gran medida de fuentes renovables, estas plantas son fundamentales cuando disminuye la producción solar o eólica y la demanda aumenta.

La situación presenta dos lecturas. La técnica pone de manifiesto la necesidad de mantener una cantidad suficiente de potencia firme para poder hacer frente a cualquier desbalance. La política, por su parte, plantea incógnitas sobre la planificación energética, el estado actual de las instalaciones y la velocidad a la que se está retirando capacidad convencional sin asegurar un reemplazo eficiente.

Gas, bombeo y nucleares: piezas distintas, mismo problema

Las centrales implicadas no cumplen todas la misma función:

Tecnología Función principal Riesgo si coincide su parada Ciclo combinado Respaldar a las renovables y cubrir picos de demanda Menos margen ante olas de frío, calor o baja producción renovable Bombeo hidroeléctrico Almacenar electricidad y devolverla al sistema cuando se necesita Menor capacidad de respuesta rápida Nuclear Generar de forma estable y continua Pérdida de una fuente constante de potencia

Las plantas de bombeo pueden utilizar electricidad para elevar agua a un embalse de mayor altura y después turbinarla. En la práctica, funcionan como unas grandes baterías. Si varias instalaciones quedan fuera de servicio simultáneamente, la red pierde una herramienta valiosa para corregir desequilibrios en breves lapsos.

El tema nuclear es incluso más complicado. Los reactores necesitan paradas programadas para recargar combustible y realizar labores de mantenimiento técnico. No todas estas operaciones pueden retrasarse indefinidamente. De ahí que el dilema entre asegurar el suministro y el mantenimiento tenga un límite tangible: una central puede seguir activa por orden del operador, pero no puede desatender para siempre las exigencias de su propia tecnología.

El fantasma del apagón vuelve al debate

Esta decisión se produce tras el gran apagón del año pasado y varios incidentes en los que Red Eléctrica tuvo que poner en marcha mecanismos extraordinarios para controlar la tensión del sistema. Uno de esos mecanismos es el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, que facilita la interrupción temporal del consumo en grandes industrias a cambio de compensaciones económicas.

Este recurso puede ser efectivo como último recurso, pero también revela que la red opera con menos margen del que sería deseable. Cuando las centrales disponibles no son suficientes, la única alternativa pasa por solicitar a ciertos consumidores que reduzcan su actividad. Para una fábrica, la factura no solo se compone del costo de la electricidad; también incluye producción detenida, pedidos retrasados y empleados en paro temporal.

Red Eléctrica asegura que ha seguido un procedimiento contemplado en la normativa y que la “no conformidad” no afecta a todas las instalaciones ni a todo el periodo considerado. También destaca que existen ventanas específicas para llevar a cabo trabajos, especialmente entre marzo y junio de 2027, así como durante septiembre para varias tecnologías.

El dilema de aplazar sin dejar de revisar

Las empresas eléctricas ahora se enfrentan a un desafío de calendario. Si concentran las revisiones en ciertas épocas, pueden agotar la capacidad de mantenimiento y dejar muchas instalaciones indisponibles al mismo tiempo. Si las retrasan demasiado, el riesgo de averías inesperadas aumenta, que es precisamente el fenómeno que ha llevado a la intervención del operador.

Este dilema remite a una antigua paradoja administrativa: se demanda que las centrales estén siempre listas, pero también que se mantengan en perfecto estado. Ambas exigencias son razonables por separado, pero juntas –y con una disponibilidad que ha bajado a niveles preocupantes– convierten cada fecha del calendario en una partida de ajedrez energético.

La presión también influye en el debate sobre el futuro del parque eléctrico español. La expansión de energías renovables reduce las emisiones y abarata ciertos períodos de generación, pero requiere respaldo, almacenaje y redes que puedan responder cuando el sol se oculta o el viento disminuye. Mientras estas piezas no estén completamente coordinadas, el sistema seguirá dependiendo de centrales que muchos creían secundarias pero que, en momentos críticos, se revelan como imprescindibles.

Un dato es revelador: durante el verano, la disponibilidad de los ciclos combinados se situó en un 65%, mientras Red Eléctrica tuvo que solicitar la reprogramación de más de un centenar de mantenimientos. La electricidad puede parecer imperceptible cuando todo marcha bien; sin embargo, cuando las reservas disminuyen, cada central fuera de servicio comienza a acaparar titulares.