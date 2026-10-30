El empleo público concentra más de un tercio de los nuevos puestos

El panorama laboral en España cierra el tercer trimestre con cifras récord de ocupación, aunque aparecen indicios de enfriamiento. De acuerdo con las estadísticas de la EPA, publicadas por el INE, y el análisis de **El País**, las Administraciones están detrás de una significativa parte de los nuevos puestos creados en el último año.

La economía ha añadido 465.500 ocupados en un año, alcanzando un total de 22.852.600 trabajadores. Sin embargo, el crecimiento trimestral revela una imagen menos alentadora: entre julio y septiembre se generaron 73.600 empleos, mientras que el desempleo se incrementó en 95.900 personas, elevando la tasa de paro al 10,18%.

Un crecimiento respaldado por las Administraciones

El empleo en el sector público aumentó en 204.000 personas en el último año, lo que se traduce en un incremento del 5,8%. Esta cifra representa el 36% de todos los nuevos puestos asalariados, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. En términos trimestrales, las Administraciones sumaron 89.900 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 3.736.800 ocupados.

No obstante, este dato no implica que el sector público haya sustituido al privado de forma estructural. La representación del empleo público se mantiene en torno al 19% del total de asalariados, un porcentaje que se asemeja al de años anteriores. Este notable incremento se debe, en parte, a la caída de empleo público experimentada en 2025, que generó un efecto de compensación este año.

Al analizar los distintos niveles administrativos, se observan diferencias significativas:

La Administración General del Estado añadió 63.800 ocupados en un año, alcanzando un total de 622.000, lo que representa una subida del 11,4%.

Las comunidades autónomas incrementaron su plantilla en 71.400 empleados, totalizando 2,14 millones, lo que supone un crecimiento del 3,5%.

En conjunto, el empleo público alcanzó 3.736.800 trabajadores al cierre del tercer trimestre.

El sector privado pierde vigor

La principal señal de alerta se manifiesta en la comparación trimestral. Mientras el empleo público creció en 89.900 personas, el sector privado vio la pérdida de 16.300 puestos, quedando con un total de 19.115.800 trabajadores.

Este resultado ofrece una visión menos sólida del mercado laboral. La ocupación total sigue marcando maximos, pero cada vez más, este impulso emana de las Administraciones. Además, el aumento del desempleo se produce en un contexto de creación de empleo inferior a lo habitual para un tercer trimestre: los 73.600 nuevos puestos representan el menor incremento en este periodo desde 2019.

La fotografía sectorial también presenta diferencias notables:

Indicador Variación en el tercer trimestre Ocupación total +73.600 Empleo público +89.900 Empleo privado -16.300 Personas desempleadas +95.900 Tasa de paro 10,18%

El incremento en la plantilla pública puede ayudar a mantener el consumo de los hogares y fortalecer servicios esenciales como la sanidad, la educación o la Administración de justicia. Sin embargo, también plantea un desafío: si el sector privado no logra recuperar su impulso, la generación de empleo se verá demasiado influenciada por decisiones presupuestarias y la convocatoria de plazas en el ámbito administrativo.

A pesar de que el dato anual se ajusta a una perspectiva positiva, el trimestre actual introduce cierta precaución. España cuenta con más personas empleadas que nunca, pero el aumento del desempleo y la pérdida de empleos en el sector privado evidencian que el mercado laboral opera a diferentes ritmos. La evolución en los próximos meses será clave para determinar si el crecimiento en el sector público es una mera normalización tras el retroceso de 2025 o si, por el contrario, marca el inicio de una dependencia más acentuada de las Administraciones.