Inmediatamente después del accidente ferroviario, en Urda (Toledo), ocurrido a las 08:54 horas del miércoles 28 de octubre de 2026, el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó un mensaje en su cuenta de X, sobre Lula da Silva. Dicha publicación incluía el texto: «LA SUPERIORIDAD MORAL DE LA IZQUIERDA».

¡Perfecto! Que el máximo responsable, del transporte ferroviario en España, nos salga hablando de «LA SUPERIORIDAD MORAL DE LA IZQUIERDA», no haciendo comentario alguno sobre el terrible accidente ferroviario que acababa de suceder, define perfectamente cuál es la moral de la izquierda y su pretendida superioridad. Cuando PS lo nombró ministro, acertó de pleno. Hoy ya no se habla de PS, ni de su familia, ni de saunas, ni de la invasión de Ceuta, ni de la presunta financiación ilegal de su partido, ni de las joyas del ido ZP. Hoy, la piñata que concentra las iras del pueblo llano, lleva la cara de Óscar Puente. ¡Brillante!

Desgranemos, un poco, qué tiene de superior la moral de la izquierda.

EL NEO PAGANISMO PROGRE

Con la Revolución Francesa, la “razón” fue elevada a la dignidad de diosa. Hoy, más de dos siglos después, la nueva diosa se llama “ética”, y ha entrado a formar parte de una nueva religión donde la Iglesia de la Climatología, Papa Noel, órdenes religiosas como la de las focas monje, santuarios, como el de la Antártida, y chiringuitos como “Caraduras Sin Fronteras”, forman parte de la coreografía y parafernalia de un neo paganismo de diseño, que bosteza indolente en su teatral despertar.

La diferencia entre lo ético y lo moral estriba en que así como lo ético es cambiante y está sujeto a modas y dictados sociales, lo moral corresponde a la Ley Natural o, si lo prefieren, a la Ley Divina, y ésta es inmutable, no estando sujeta a lo que, en cada momento, quienes manipulan la conciencia colectiva, establezcan como “políticamente correcto”.

Por otro lado, lo ético nunca es universal, mientras que el Derecho Natural sí lo es, al estar este por encima de nacionalidades, cuevas, tribus y taparrabos.

LA MANIPULABLE Y CAMBIANTE CONCIENCIA SOCIAL

Sin embargo, lo que termina modelando la llamada “conciencia social”, no es la Ley Natural, sino la ética, que al final no es más que una falsa moral construida a la carta, caracterizada por su temporalidad y adaptación a los cambiantes intereses de los sátrapas locales de turno; intereses disfrazados de ideología. Veamos un ejemplo.

EL PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA OBRERO ALEMÁN

En la Alemania nazi, pocos eran los que disentían del trato vejatorio que recibían los judíos por razón de su raza. En este orden de cosas, el expolio y persecución de éstos, era algo que entraba dentro de lo establecido como ético y correcto, dentro de la maleable conciencia colectiva. De hecho, pocos fueron los que se atrevieron a denunciar tales abusos, y los que lo hicieron, como fue el caso del grupo de estudiantes cristianos, la Rosa Blanca, pagaron con sus cabezas en la guillotina la nobleza de su gesto.

LA AUTÉNTICA LEY NATURAL

Entonces, ¿dónde se encuentra la Ley Natural?

Alguien puede caer en el error de buscar la Ley Natural, o Divina, en el Antiguo Testamento; pero en él hay que ir con mucho cuidado, ya que, al estar escrito por manos humanas, vemos cómo en ocasiones se eleva a divino lo que no es más que, una egoísta e interesada, ética tribal, en base a la cual se justificó el exterminio de los primitivos pueblos que habitaban la Tierra Prometida.

Después de darle muchas vueltas a la cabeza he descubierto la Ley Natural, en los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, (esos mandamientos que condenaba el homicidio, el robo, la mentira, la envidia, etc.), pero no en el sentido sectario que figura en el Antiguo Testamento, sino con la visión universal que, de la Ley de Dios, da Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde todos los seres humanos, sin distinción género, raza, o credo, somos hijos de Dios, e iguales.

Y digo esto, por si alguno aún no se ha enterado que los Diez Mandamientos del A.T. eran exclusivos para el pueblo de Israel. De este modo, si los actos prohibidos en los mandamientos de la Ley de Dios, se cometían contra amorreos, jebuseos, hicsos, filisteos, fenicios, arameos, hititas, hivitas, girgasitas, jebusitas, o cualquier griego despistado que pasara por allí, entonces no era pecado, sino que, en ocasiones, se podía considerar como culto a Dios.

De hecho no solo no era pecado pasar a cuchillo a los pueblos vecinos, y robarles sus propiedades, sino que, paradójicamente, el pecado podía estar en respetar la vida de las mujeres, niños y ganado de los vecinos a los que se terminaba de degollar.

Así pues, quien mejor recoge la Ley Natural, esa que no está sujeta a modas e intereses pasajeros, es la moral cristiana primitiva. Esa que derivó en el catolicismo español existente en 1936, que dejó más de 10.000 mártires, torturados y ejecutados, a manos de los representantes federados para ejercer a destajo,´la superioridad moral de la izquierda´.