Un superviviente de la catástrofe en Urda pide la ‘cabeza’ de Puente: “No puedo ni verles”

La tragedia de Urda ya no se limita a los números.

Uno de los supervivientes de la catástrofe, Ignacio Relaño, ha exigido públicamente en ‘Espejo Público’ (Antena 3) la dimisión de Óscar Puente y ha manifestado su indignación contra el ministro: “No puedo ni verles”.

Este testimonio refleja el clima de enfado que rodea al siniestro. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda, situada en la provincia de Toledo, ha dejado por el momento 69 fallecidos y más de 200 heridos. Detrás de estas cifras hay familias que aún esperan identificar a sus seres queridos, pasajeros con lesiones graves y una cuestión política que se vuelve cada vez más incómoda: quién asumirá la responsabilidad.

Un balance aún provisional

Los institutos de medicina legal de Toledo y Ciudad Real han recibido los cuerpos de las víctimas y han realizado 48 autopsias. Hasta ahora, cinco de los fallecidos han sido identificados y sus familias han sido informadas. Este proceso avanza lentamente, algo común en tragedias de esta magnitud, pero particularmente doloroso para quienes están a la espera de noticias.

Mientras tanto, los equipos de emergencia y la Guardia Civil continúan trabajando en la zona del desastre. Sus labores incluyen el desescombro de los vagones, la búsqueda de posibles restos y la recolección de pruebas para poder reconstruir con precisión lo ocurrido.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes mantiene todas las hipótesis abiertas. Los investigadores están analizando las cajas negras, las comunicaciones entre los maquinistas y los centros de control, así como el funcionamiento de los sistemas de señalización y de frenado.

Puente, en el ojo del huracán

La presión sobre el ministro de Transportes ha aumentado notablemente. La oposición exige su dimisión y varios grupos parlamentarios solicitan explicaciones inmediatas. Incluso algunos de sus habituales aliados en el Gobierno han elevado el tono, conscientes de que una tragedia ferroviaria de tal envergadura no puede resolverse con una comparecencia protocolaria y documentos informativos.

El superviviente que reclama la “cabeza” del ministro no hace una acusación pericial, sino una reclamación política y moral. Su relato transmite el profundo impacto emocional de quienes vivieron la tragedia y sienten que las instituciones no han estado a la altura de lo ocurrido.

«Debería dimitir por pura dignidad ¿Pero a qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Más muertos? ¿Otro accidente?«, ha sentenciado.