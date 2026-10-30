Tomás Gómez retrata al miserable Gobierno de Sánchez: «La única preocupación son las elecciones»

Las duras palabras de Tomás Gómez contra el Gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a poner el foco en la gestión política de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). El que fuera secretario general del PSOE de Madrid no ha ahorrado críticas al Ejecutivo durante su intervención en el programa ‘Horizonte’ este 29 de octubre de 2026, donde ha cuestionado las prioridades del presidente y la falta de asunción de responsabilidades políticas tras el accidente.

Gómez fue especialmente contundente al referirse a las preocupaciones del Gobierno en plena crisis. «La única preocupación que tienen en este momento son las elecciones», aseguró, en una intervención en la que acusó al Ejecutivo de estar más pendiente de sus intereses políticos que de afrontar las consecuencias de la tragedia.

El exdirigente socialista puso el foco directamente en Pedro Sánchez y en el ministro de Transportes, Óscar Puente. A su juicio, el presidente se encuentra ante una disyuntiva política: cesar al titular de Transportes y asumir así parte de la responsabilidad de su gestión, o mantenerlo en el cargo y respaldar su continuidad pese a las críticas recibidas.

«Sánchez no va a cesar a Óscar Puente, porque si lo hace está asumiendo la responsabilidad política», afirmó Gómez. Y añadió que, al mantenerlo en el puesto, el presidente sigue sosteniendo a un ministro al que atribuye responsabilidades por la gestión del mantenimiento ferroviario.

Las críticas al mantenimiento ferroviario

La intervención de Gómez se produjo en un debate marcado por las preguntas todavía abiertas sobre el accidente de trenes de Urda, en Toledo, y por los testimonios sobre el funcionamiento de los servicios ferroviarios.

Durante el programa también participó el ingeniero de caminos Jesús Contreras, que apuntó a la falta de inversión en mantenimiento como uno de los aspectos que deben examinarse. El experto advirtió de que este tipo de inversiones no siempre tienen visibilidad política, pese a su importancia para garantizar la seguridad de las infraestructuras.

A estas declaraciones se sumó el testimonio de una interventora de Renfe, que trasladó a Horizonte su preocupación por la falta de personal y por los problemas de coordinación que, según relató, se producen en determinados tramos ferroviarios.

La trabajadora explicó que una incidencia en las comunicaciones con el puesto de mando obligó a su tren a retroceder para recuperar la vía correspondiente. Según su relato, la situación no terminó en accidente porque en aquel momento no circulaba otro tren por el tramo afectado.

«España ha dejado de funcionar»

El tono de Tomás Gómez fue especialmente crítico al valorar la respuesta del Ejecutivo. El antiguo líder de los socialistas madrileños aseguró que los ciudadanos no merecen un Gobierno que, en su opinión, no está afrontando adecuadamente la gravedad de la situación.

«España ha dejado de funcionar y costará mucho recuperarla. Estamos en manos de unos irresponsables», manifestó durante el programa.

Sus palabras suponen un nuevo episodio de las críticas que Gómez viene dirigiendo contra Pedro Sánchez desde que ambos protagonizaron su enfrentamiento dentro del PSOE. El exsecretario general de los socialistas madrileños ha cuestionado en numerosas ocasiones el rumbo político del presidente y su forma de dirigir la formación.

Sánchez, ante el debate sobre las responsabilidades políticas

La continuidad de Óscar Puente y la respuesta del Gobierno se han convertido en uno de los principales focos de la controversia política. Mientras se desarrollan las investigaciones, las declaraciones de Gómez trasladan el debate al terreno de la responsabilidad de quienes dirigen el Ministerio de Transportes.

El exdirigente socialista considera que el Ejecutivo está intentando desplazar el foco hacia la hipótesis del error humano para evitar asumir responsabilidades políticas. Una interpretación que atribuye al Gobierno y que deberá contrastarse con las conclusiones de las investigaciones oficiales.