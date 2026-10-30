Troleo contra TVE por su miserable tuit sobre Fátima Báñez que acabó retirando

Hay que ser como la famosa frase que soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para escribir según que cosa.

La cuenta oficial de RTVE Noticias se metió en un lío mayúsculo al colgar un mensaje que pretendía informar sobre el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) pero que incluía una pulla directa a su gestión.

El tuit destacaba su papel en la reforma laboral de 2012 y recordaba la huelga general que provocó, todo ello en un contexto de supuestas condolencias que terminó pareciendo un ajuste de cuentas póstumo.

El texto original de RTVE rezaba:

La exministra Fátima Báñez, entre los fallecidos del accidente de tren de Toledo. Fue la artífice de la reforma laboral de 2012, contestada por los sindicatos con una huelga general.

La mezcla de información sobre la tragedia con un apunte político sobre su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy generó una oleada de críticas inmediatas por su falta de respeto y por el tono rencoroso que destilaba en pleno luto.

Parece que a @rtve @rtvenoticias se les cayó este mensaje. Pues nada, vamos a volver recordarlo, ya que tanto le encanta al @PSOE y a @sanchezcastejon @desdelamoncloa la memoria histórica. pic.twitter.com/OWseXUxE4I — Luis Rioja (@miescano351) October 30, 2026

El tuit que desapareció

El mensaje fue borrado poco después de su publicación, pero no antes de que varios usuarios lo capturasen y lo difundiesen.

El reposteo convirtió el caso en un ejemplo más de cómo la televisión pública gestiona la información cuando toca a figuras del PP. La imagen del tuit original, con la foto de Báñez y la noticia del accidente, quedó como prueba de un estilo periodístico que muchos consideraron sectario.

Y aunque TVE pidió disculpas por su desafortunado, que no involuntario, post, ya fue tarde para extinguir el incendio creado:

RTVE Noticias pide disculpas por el desafortunado tuit en el que se informaba del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Toledo, aludiendo a su gestión en la cartera de Empleo y Seguridad Social y destacando una información que no procedía. Nuestro sincero pésame a su familia y allegados. — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2026

Así fueron algunas de las respuestas:

@rtvenoticias Desafortunado no, NAUSEABUNDO. https://t.co/P55pXYykmf — Hugo Manchón (@hugomanchon) October 29, 2026

@rtvenoticias Qué tipo de gentuza debe trabajar en RTVE para que pongan este tipo publicaciones — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) October 29, 2026

@rtvenoticias Muy bien. Ahora filtrad los audios en los que acordasteis ese titular e identificad a las personas responsables. Como se ha hecho con ADIF. — Percival Manglano (@pmanglano) October 29, 2026

@rtvenoticias ¿Este tuit es desafortunado? Lo pusisteis aposta PALABRA POR PALABRA. Bastardos… https://t.co/Z4Iz28XViF — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) October 29, 2026

@rtvenoticias Os quedan tres telediarios, nunca mejor dicho. — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) October 29, 2026