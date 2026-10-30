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RTVE BORRA MENSAJE CON PULLA PÓSTUMA A EXMINISTRA

Troleo contra TVE por su miserable tuit sobre Fátima Báñez que acabó retirando

La cadena pública pide perdón por el desafortunado comentario pero no evita un festival de palos

Troleo contra TVE por su miserable tuit sobre Fátima Báñez que acabó retirando
José Pablo López y el mensaje de RTVE. PD.
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La exministra Fátima Báñez, una de las pasajeras fallecidas en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

La exministra Fátima Báñez, una de las pasajeras fallecidas en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

Hay que ser como la famosa frase que soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para escribir según que cosa.

La cuenta oficial de RTVE Noticias se metió en un lío mayúsculo al colgar un mensaje que pretendía informar sobre el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) pero que incluía una pulla directa a su gestión.

El tuit destacaba su papel en la reforma laboral de 2012 y recordaba la huelga general que provocó, todo ello en un contexto de supuestas condolencias que terminó pareciendo un ajuste de cuentas póstumo.

El texto original de RTVE rezaba:

La exministra Fátima Báñez, entre los fallecidos del accidente de tren de Toledo. Fue la artífice de la reforma laboral de 2012, contestada por los sindicatos con una huelga general.

La mezcla de información sobre la tragedia con un apunte político sobre su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy generó una oleada de críticas inmediatas por su falta de respeto y por el tono rencoroso que destilaba en pleno luto.

El tuit que desapareció

El mensaje fue borrado poco después de su publicación, pero no antes de que varios usuarios lo capturasen y lo difundiesen.

El reposteo convirtió el caso en un ejemplo más de cómo la televisión pública gestiona la información cuando toca a figuras del PP. La imagen del tuit original, con la foto de Báñez y la noticia del accidente, quedó como prueba de un estilo periodístico que muchos consideraron sectario.

Y aunque TVE pidió disculpas por su desafortunado, que no involuntario, post, ya fue tarde para extinguir el incendio creado:

Así fueron algunas de las respuestas:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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