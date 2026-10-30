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FALACIA INMORAL DEL EXPODEMITA ANTE LA TRAGEDIA

El vómito de Ramón Espinar tras la catástrofe ferroviaria en Urda: «El cese de un ministro no nos devolverá ni una sola persona muerta»

Ramón Espinar comete una falacia inadmisible al rechazar la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda, mientras se ignora la nefasta gestión del ministro desde finales de 2023

El vómito de Ramón Espinar tras la catástrofe ferroviaria en Urda: "El cese de un ministro no nos devolverá ni una sola persona muerta"
Ramón Espinar. Antena 3.
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No se puede meter más la pata en menos tiempo.

Cinco segundos para ser exactos.

El exdirigente de Podemos Ramón Espinar desató una ola de indignación con su reflexión sobre el accidente ferroviario de Urda.

En lugar de exigir responsabilidades claras, recurrió a un argumento que muchos consideraron inmoral y falaz: que la dimisión de un ministro no resucita a las víctimas. Esta postura, lejos de aportar claridad, diluye la necesidad de rendir cuentas por una gestión que acumula críticas desde que Óscar Puente accedió al Ministerio de Transportes a finales de 2023.

Ramón Espinar  en el programa ‘La Mesa’ (Antena 3), sostuvo que cesar al ministro no devolverá la vida a nadie:

No hay ninguna persona muerta a la que nos vaya a devolver el cese de un ministro.

Esa afirmación, aunque literal, obvia que la dimisión forma parte del mecanismo de accountability en cualquier democracia avanzada. No se trata de un acto simbólico vacío, sino de una señal de que los errores graves tienen consecuencias. Reducir el debate a esa premisa simplista impide analizar si la gestión de Óscar Puente ha contribuido, con sus decisiones o su falta de ellas, a un deterioro de la seguridad ferroviaria.

Más allá del accidente concreto de Urda, las críticas a Óscar Puente se centran en una serie de problemas estructurales que se han agravado durante su mandato. Retrasos en inversiones, falta de mantenimiento en líneas secundarias y una comunicación deficiente con los usuarios son algunos de los puntos que se repiten en el debate público. La dimisión, según quienes exigen su salida inmediata, no solo respondería a la tragedia, sino al balance general de una etapa marcada por la ineficacia.

Lo cierto es que su reflexión le granjeó un festival de estacazos, entre ellos quienes le recordaron que no dijo lo mismo cuando se produjo la muerte de la jeta de Maricarmen:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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