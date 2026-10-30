El vómito de Ramón Espinar tras la catástrofe ferroviaria en Urda: «El cese de un ministro no nos devolverá ni una sola persona muerta»

No se puede meter más la pata en menos tiempo.

Cinco segundos para ser exactos.

El exdirigente de Podemos Ramón Espinar desató una ola de indignación con su reflexión sobre el accidente ferroviario de Urda.

En lugar de exigir responsabilidades claras, recurrió a un argumento que muchos consideraron inmoral y falaz: que la dimisión de un ministro no resucita a las víctimas. Esta postura, lejos de aportar claridad, diluye la necesidad de rendir cuentas por una gestión que acumula críticas desde que Óscar Puente accedió al Ministerio de Transportes a finales de 2023.

¡Ojo a esta reflexión de Ramón Espinar! ¡Que dice este extremista de izquierda que el cese de un ministro, de Óscar Puente, no va a devolvernos ni una sola de las muertes provocadas por el brutal accidente ferroviario en Urda! ¡Dios mío cómo andan las cabezas! pic.twitter.com/x1oWwdzNGZ — Luis Rioja (@miescano351) October 30, 2026

Ramón Espinar en el programa ‘La Mesa’ (Antena 3), sostuvo que cesar al ministro no devolverá la vida a nadie:

No hay ninguna persona muerta a la que nos vaya a devolver el cese de un ministro.

Esa afirmación, aunque literal, obvia que la dimisión forma parte del mecanismo de accountability en cualquier democracia avanzada. No se trata de un acto simbólico vacío, sino de una señal de que los errores graves tienen consecuencias. Reducir el debate a esa premisa simplista impide analizar si la gestión de Óscar Puente ha contribuido, con sus decisiones o su falta de ellas, a un deterioro de la seguridad ferroviaria.

Más allá del accidente concreto de Urda, las críticas a Óscar Puente se centran en una serie de problemas estructurales que se han agravado durante su mandato. Retrasos en inversiones, falta de mantenimiento en líneas secundarias y una comunicación deficiente con los usuarios son algunos de los puntos que se repiten en el debate público. La dimisión, según quienes exigen su salida inmediata, no solo respondería a la tragedia, sino al balance general de una etapa marcada por la ineficacia.

Lo cierto es que su reflexión le granjeó un festival de estacazos, entre ellos quienes le recordaron que no dijo lo mismo cuando se produjo la muerte de la jeta de Maricarmen:

Está indeseable del Ramón Espinar se atreve decir que a ninguna persona muerta la va a devolver la dimisión de Óscar Puente. Porque la izquierda desconoce lo que es la decencia, asumir responsabilidades, tener un mínimo de honor.

En China, país tan admirado por ellos, en 2011 condenaron a muerte al ministro de transporte tras un accidente de ferrocarriles.

Si aquí el pueblo llama a Puente asesino, que se lo coma con patatas… https://t.co/iNL52Ww6F8 — Elena (@Elena83650691) October 29, 2026

@Martadpp Es el mismo Ramón Espinar o es otro? https://t.co/y2w7IEEgEh — Mario VN (@Shaggyweb1) October 30, 2026

Hace ya tiempo que Ramón Espinar y más personajes de diversa índole y catadura moral, deberían estar vetados de la televisión y haber vuelto a una vida completamente anónima. — Prince of Pitcairn Islands (@untiposimpatico) October 30, 2026