‘Bofetón’ de un maquinista a la sectaria Silvia Intxaurrondo, que lo intenta todo para salvar al soldado caído Óscar Puente

El accidente ferroviario de Urda ha desatado un intenso debate tanto técnico como político, un asunto que no debería ser juzgado en una simple tertulia pero queridos amigos, esto es España.

Así que nos encontramos con una cuantiosa generación de periodistas de la llamada sincronizada, palanganeros del Gobierno, que no paran de buscar debajo de los restos del accidente con tal de salvaguardar la integridad de un ministro Óscar Puente herido gravemente. De esto, no le salva nadie ya.

Y llegan a tanto que son capaces de seguir medrando en la historia del error humano cuando ya nadie se la cree, o por lo menos es inverosímil que el motivo principal del accidente se debiera a ello.

Y en esas nos encontramos a Silvia Intxaurrondo, que ya no sabe qué hacer para ayudar a sus jefes.

Detrás de esa facha de señora que dice las cosas con extrema seriedad, hay una sectaria de tomo y lomo. Vean la primera de cambio, cómo para ella las filtraciones son una cosa u otra dependiendo de a quién afecten:

Silvia Intxaurrondo cuando las filtraciones perjudican al PSOE: “Soy alérgica, y lo tienen que saber ustedes, soy alérgica a publicar filtraciones”. Silvia Intxaurrondo cuando las filtraciones favorecen al PSOE: “Hay novedades importantes respecto a la investigación”. https://t.co/qZqQIh488u — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 30, 2026

Y ahora la segunda. Cuando este viernes 30 de octubre entrevistó a un maquinista de tren tratando de guiarle a que dijera lo que ella quería escuchar. Pues tocó en hueso:

💢 Silvia Intxaurrondo intenta dar lecciones de reglamento a un maquinista. 🗣️ Maquinista: «Nos estamos aventurando a tomar estas grabaciones sin tener conocimiento del reglamento… aventurarse a decir ciertas cosas pueden ser muy graves». «Es una locución totalmente sesgada». https://t.co/TxJgsF5F6C — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) October 30, 2026

«No, no, no, no… ¡Estás leyendo el reglamento de vías convencionales, no de Alta Velocidad! Aventurarse a decir ciertas cosas puede ser muy grave.

Un sistema técnico que no permite atajos

Los maquinistas consultados en diferentes foros han expuesto que el LZB controla la circulación de manera continua y transmite información a la cabina. Cuando esta conexión se ve interrumpida, el tren entra en una situación degradada y hay que seguir procedimientos específicos.

La distinción entre una indicación y otra es crucial:

Velocidad meta 40: indica que no hay otro tren entre el convoy y la siguiente señal que pueda ordenar una parada.

indica que no hay otro tren entre el convoy y la siguiente señal que pueda ordenar una parada. Velocidad meta cero: advierte sobre la posible presencia de un tren en el tramo. En tal caso, el tren debe detenerse y aguardar una autorización concreta.

advierte sobre la posible presencia de un tren en el tramo. En tal caso, el tren debe detenerse y aguardar una autorización concreta. Bloqueo de Señalización Lateral: permite continuar bajo ciertas condiciones, siempre que haya comunicación entre el maquinista y el centro de control.

permite continuar bajo ciertas condiciones, siempre que haya comunicación entre el maquinista y el centro de control. Marcha a la vista: requiere que el tren circule con la capacidad de detenerse ante cualquier obstáculo.

El maquinista Manuel Domínguez detalló que cada incidente exige analizar las circunstancias concretas, resaltando que no existe una respuesta automática que sirva para todos los casos. Defendió, además, que las situaciones degradadas vienen con protocolos diseñados para garantizar la seguridad, siempre que todos los involucrados sigan las instrucciones.

La orden en el epicentro de la controversia

De acuerdo con los audios que se han divulgado sobre el accidente, un operario de Adif informó a los trenes implicados que podían reiniciar la marcha tras la caída del LZB. En lo que respecta al AVE, la instrucción habría incluido la circulación bajo condiciones normales, algo que ha suscitado interrogantes, dado que el sistema de control indicaba que el tramo estaba ocupado.

El ministro Óscar Puente ha declarado que tal orden se realizó en contra de la normativa. Otros testimonios aseguran que, si la reanudación era autorizada, tendría que hacerse con limitación de velocidad y bajo el principio de marcha a la vista. La investigación debe esclarecer qué información estaba en manos del centro de control, las comunicaciones que tuvieron lugar y la razón detrás de esa decisión final.

El tren de Iryo no habría reiniciado su marcha porque su maquinista aún estaba en contacto con el centro de control cuando ocurrió la colisión. Este dato complica la narrativa y impide presentar el accidente como resultado de una única actuación individual.

El peligro de convertir una investigación en un ajuste político

La aparición de Silvia Intxaurrondo en televisión ha generado críticas por la forma en que enfocó el papel del maquinista. Las quejas se originan en que la conducción ferroviaria no depende únicamente de la voluntad del conductor: cada movimiento está condicionado por las señales, los sistemas instalados y las instrucciones del centro de control.

Limitar el debate a un supuesto error humano puede desviar la atención de otros aspectos que también requieren análisis:

El fallo del sistema LZB.

La gestión de las comunicaciones entre los trenes y Adif .

. La orden específica de reanudación.

La velocidad permitida en una situación degradada.

La coordinación entre los responsables de circulación y los maquinistas.

El sindicato Semaf ya había pedido mejoras en seguridad, comunicaciones y procedimientos antes de lo sucedido. Su posición representa una preocupación más amplia del sector: evitar que, después de cada accidente, la culpa recaiga de forma automática sobre quienes están en la cabina.

La televisión puede ser una herramienta útil para entender un accidente, siempre que respete la complejidad técnica del suceso. En Urda, las respuestas no surgirán de una frase emocional, sino de los registros del sistema, las comunicaciones y el estricto cumplimiento de cada protocolo.