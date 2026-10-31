El escándalo de Óscar Puente explicado por un economista: así se malgastan y desprecian los presupuestos de Transporte

Desde que Óscar Puente asumió el Ministerio de Transportes, ha tenido a su disposición casi 40.000 millones de euros en total. No anuales, sino distribuidos en diferentes ejercicios: 11.500 millones de partida inicial con incrementos posteriores de crédito que alcanzaron los 38.000 millones acumulados.

Los datos revelan un patrón preocupante de infraejecución presupuestaria que se repite año tras año, dejando miles de millones sin invertir en infraestructuras que los españoles necesitan.

José Ramón Riera, economista de cabecera de Periodista Digital, hace un espectacular análisis en ‘La Retaguardia’ del presupuesto con el que cuenta Óscar Puente y que hoy en día está de tanta y trágica actualidad.

2023: casi 4.400 millones perdidos

En 2023, el Ministerio de Transportes contaba con un presupuesto de 18.875 millones de euros. De esta cantidad, solo se ejecutó el 77%, dejando sin gastar 4.372 millones de euros. La pregunta es inmediata: ¿por qué razón se deja de ejecutar semejante cantidad?

Las causas señaladas son múltiples: vagancia, desidia, incapacidad de gestión, falta de conocimiento. El presupuesto va asignado por partidas específicas, pero si no existe voluntad real de trabajar, si se prioriza el activismo político sobre la gestión efectiva, el resultado es evidente: el dinero queda sin invertir.

2024 y 2025: el patrón se repite

La consecuencia inmediata de esa mala ejecución fue la reducción presupuestaria. En 2024, el Ministerio recibió solo 12.424 millones de euros, una cifra muy inferior a los 18.000 del año anterior. Aun así, se dejaron de ejecutar otros 2.000 millones.

En 2025 el presupuesto aumentó ligeramente hasta los 12.800 millones, pero la infraejecución continuó: 1.300 millones quedaron sin gastar. Y este dinero no ejecutado se pierde definitivamente. Al cierre del ejercicio fiscal, esas partidas desaparecen. No son transferibles a otras áreas ni acumulables al año siguiente.

La ausencia de presupuestos generales agrava el problema

La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos tres años ha impactado directamente en esta situación. Sin presupuestos nuevos, se trabaja con prórroga presupuestaria: en 2024 y 2025 se empezó con 11.500 millones, incrementándose posteriormente hasta 12.500 y 12.800 millones respectivamente.

En 2026 el patrón se mantiene: partida inicial de 11.500 millones ampliada hasta 13.000 millones. Pero el problema estructural persiste: sin ejecución efectiva, el crédito no se reconoce y se pierde.

2026: solo el 37% ejecutado en dos tercios del año

El dato más escandaloso corresponde al ejercicio en curso. Entre enero y agosto de 2026 se otorgaron 13.229 millones de euros al Ministerio de Transportes. A 31 de agosto, habiendo transcurrido el 66,6% del año, solo se había ejecutado el 37% del presupuesto.

Esta desproporción entre tiempo transcurrido y dinero invertido resulta inexplicable desde cualquier perspectiva de gestión responsable. Con una dotación disponible desde enero, ¿cómo es posible que pasados ocho meses solo se haya empleado poco más de un tercio de los fondos?

El concepto de crédito reconocido

Existe una diferencia fundamental entre crédito ejecutado y crédito reconocido. Cuando un proyecto se inicia aunque no se complete, el crédito queda reconocido y contabilizado para ejercicios posteriores. Pero en los casos analizados, hablamos de crédito no reconocido: los 4.372 millones de 2023, los 2.000 de 2024, los 1.300 de 2025 y los 8.300 millones acumulados simplemente desaparecen del sistema.

Esta diferencia técnica resulta crucial para entender la magnitud del despilfarro. No estamos hablando de proyectos iniciados pendientes de completarse, sino de dinero presupuestado que ni siquiera llegó a comprometerse en ninguna actuación concreta.

El coste para las infraestructuras españolas

Mientras el discurso oficial habla de la necesidad de más inversiones y mejor mantenimiento de las infraestructuras, la realidad presupuestaria muestra que los recursos existen pero no se emplean. Miles de millones de euros disponibles para carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos quedan sin utilizar año tras año.

La consecuencia directa es el deterioro progresivo de las infraestructuras, la demora en proyectos necesarios y el descontento ciudadano ante un servicio público que no responde a sus necesidades, no por falta de recursos, sino por incompetencia en su gestión.

Activismo frente a gestión

El análisis apunta a una causa de fondo: la sustitución de la labor ministerial efectiva por el activismo político y el postureo mediático. Cuando un responsable público piensa que su cargo es principalmente honorífico, que su función es hacer declaraciones en lugar de gestionar presupuestos, el resultado inevitable es la parálisis administrativa.

Los datos presupuestarios son implacables. Revelan no solo incapacidad técnica, sino ausencia de voluntad real de cumplir con la responsabilidad fundamental de un ministerio: ejecutar las políticas públicas para las que ha sido dotado económicamente. Casi 8.000 millones de euros sin ejecutar en tres años constituyen no solo un fracaso administrativo, sino un desprecio absoluto hacia los contribuyentes españoles y sus necesidades de movilidad e infraestructuras.