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INSULTOS TRAS LA NO DIMISIÓN DEL MINISTRO

El mensaje más bestia jamás escrito por un periodista contra Óscar Puente: «¡Simio salvaje!»

Jano García, escritor conocido en redes, lanza un ataque sin precedentes contra Óscar Puente por su negativa a dimitir tras los accidentes ferroviarios

El mensaje más bestia jamás escrito por un periodista contra Óscar Puente: "¡Simio salvaje!"
Archivado en: Óscar Puente | Periodismo

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No se esconde Jano García, sino todo lo contrario.

El conocido periodista deja el mensaje en X posiblemente más bestia jamás escrito -con nombre y cara- contra un político.

Y es que Óscar Puente se ha convertido, por derecho propio y ganado a pulso, en el tipo más odiado del país. Y sigue sin irse. Y no dimite. Todo desfachatez. El bochorno es gigantesco. Por suerte les queda solo un mes.

El ministro de Transportes y máximo responsable de todo lo que pase en ese campo, afrontó una nueva comparecencia ante los medios este 30 de octubre, para defender su continuidad al frente de tal cometido pese a las tragedias gigantescas en Urda y Adamuz.

El socialista reiteró que comprende las peticiones de dimisión pero que seguirá en el cargo, una postura que ha desatado una oleada de críticas en las redes sociales. Entre ellas destaca el mensaje publicado por el periodista Jano García.

El breve texto describe a Óscar Puente como un narcisista y un actor pésimo, además de señalar su supuesta falta de responsabilidad en los siniestros que han dejado un elevado número de víctimas mortales. La publicación ha generado miles de interacciones y ha puesto de relieve el malestar de una parte de la opinión pública con la gestión gubernamental.

Reacciones en las redes

Las respuestas al mensaje de Jano García han sido igualmente duras. Usuarios como Rodrigo P. de G. han escrito «Nunca debió salir del Zoo», mientras que Rodrigo V. ha añadido que «Y te quedas corto. Tiene que ir a la cárcel». Otro comentario, de Miles Dyson, ha ido más lejos al desear que «la madre hubiera parido a mil ratas sidosas antes que a estos dos demonios».

Recreación de Jano García y Óscar Puente hecha con IA.

Recreación de Jano García y Óscar Puente hecha con IA.

El debate se centra en la gestión de la crisis por parte del Gobierno y en la figura del ministro, que afronta una comparecencia parlamentaria prevista para el 4 de noviembre. Las críticas no se limitan al lenguaje empleado por Jano García, sino que reflejan un amplio descontento con la decisión de mantener a Óscar Puente en su cargo pese a las demandas de dimisión.

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