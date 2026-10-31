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Periodismo

HOMENAJE EMOTIVO EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

Así fue el sentido homenaje de ‘De Viernes’ a Raul Triguero, su reportero fallecido en el accidente ferroviario en Urda

El espacio de Telecinco dedica un momento cargado de sentimiento a su compañero fallecido en el siniestro de Urda y las redes recogen la reacción del público

Así fue el sentido homenaje de 'De Viernes' a Raul Triguero, su reportero fallecido en el accidente ferroviario en Urda
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El programa De Viernes rindió un sentido tributo a Raul Triguero, el reportero que colaboraba habitualmente con el espacio y que perdió la vida en el accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo.

El momento cumbre del programa ha circulado con rapidez en redes y ha generado una oleada de mensajes de apoyo.

Los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona dedicaron unos minutos a recordar la trayectoria de su compañero.

Las imágenes muestran rostros serios y voces entrecortadas mientras se repasan los trabajos que Raul Triguero había realizado para el programa. No se trata de un reportaje al uso, sino de un adiós cercano que ha conectado con la audiencia por su tono sincero y sin artificios. El vídeo, de varios minutos, se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos de la jornada e historia de Telecincio.

El contexto del homenaje

El accidente ferroviario en Urda ha dejado una huella profunda en el sector audiovisual. Raul Triguero formaba parte del equipo de reporteros que cubría informaciones de actualidad y sucesos para De Viernes. Su presencia habitual en plató y en las conexiones en directo le había granjeado el aprecio tanto de los presentadores como de los espectadores. El programa optó por un recuerdo breve pero intenso, sin alargar la emisión ni convertir el momento en un show.

Las reacciones en X reflejan el impacto que ha causado la pieza. Usuarios destacan la naturalidad del tributo y coinciden en que resulta difícil mantener la compostura al verlo. Uno de los comentarios más compartidos señala: «Es lo más genuino y sincero que he visto en telecinco en años… Una pena que sea por una tragedia así y la perdida de un compañero suyo», según @alex_mayo88. Otro espectador añade: «Casi lloro viendo esto, pff lo duro que tiene que ser para todos los que han perdido seres queridos en el accidente, toda mi ánimo y ojalá hagan justicia», en palabras de @Juantowl.

Reacciones del público

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas y ha abierto un debate sobre cómo la televisión afronta las tragedias que afectan a su propio equipo. Varios espectadores coinciden en que el homenaje ha logrado transmitir el dolor de la redacción sin caer en el sensacionalismo. Otro mensaje resume esa sensación: «Si me tengo que ir de este mundo, que sea así 😭», publicado por @Infoperit.

La cadena aún no ha informado de posibles cambios en la programación ni de futuras menciones al periodista. Por el momento, el clip sigue circulando y genera nuevas oleadas de mensajes cada vez que se comparte. El sector audiovisual y los seguidores del programa coinciden en destacar la figura de Raul Triguero como un profesional cercano y entregado a su trabajo.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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