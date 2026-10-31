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CRÍTICA DE ALANDETE A LA DEFENSA DE PALOMERA EN ELDIARIO.ES

Soberbio palo de Alandete a Palomera y la TVE de todos: «¡Es la degradación más abyecta!»

El periodista David Alandete carga contra la presentadora de TVE Esther Palomera por intentar eximir de responsabilidad política al Gobierno de Sánchez tras la tragedia de Urda

Soberbio palo de Alandete a Palomera y la TVE de todos: "¡Es la degradación más abyecta!"
Esther Palomera y David Alandete.
Archivado en: David Alandete | Esther Palomera | Gobierno | Periodismo

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El tuit de David Alandete es lo mínimo. Lo justo y merecido. Menos de eso ya sería que este país no merece la pena.

Llevamos años asistiendo a cómo han despojado a todas las instituciones públicas de sentido y neutralidad. Han colocado a socialistas en sus cúpulas, a amiguetes y camaradas. Y en Televisión Española, particularmente, el asco rebosa.

Cuando además se da una masacre, tragedia de niveles impensables como la de Urda, el asunto es mucho más dañino si cabe.

Recuerden que en la TVE sanchista le dieron un programa nada más y nada menos que a Esther Palomera, una periodista que lleva toda la vida como tertuliana gold, de esas que de todo sabe y todo opina, y trincando de TVE como una campeona. Además, vomita sus cositas por escrito en el diario de Escolar. No le falta una afrenta a la tipa.

De un artículo de eldiario.es viene precisamente lo que hizo estallar a David Alandete:

«¿Es responsable el ministro de Fomento de cada traviesa, de cada tornillo y de cada desprendimiento?»

Se pregunta esto la tipeja y eso que solo es la entradilla porque como se pueden imaginar no queremos ni leer el resto del artículo.

El corresponsal y columnista describe como «la degradación más abyecta del servicio público» que una presentadora de la televisión pública intente blindar al Ejecutivo tras un accidente con decenas de víctimas mortales. La captura que acompaña su mensaje reproduce un texto de opinión en el que Palomera defiende al ministro de Fomento Óscar Puente y minimiza la exigencia de dimisión tras el fatal suceso de Urda.

En ese artículo titulado «Ya no importan los muertos», la presentadora de TVE en el programa Malas Lenguas sostiene que no existen «razones objetivas para activar contra él una guillotina automática cada vez que hay una tragedia». El texto atribuye el accidente a «una avería técnica y una cadena de errores humanos» y compara la situación con anteriores titulares del cargo. Alandete replica que esta línea editorial convierte la televisión pública en «propaganda pagada por todos los españoles».

El contexto de la tragedia de Urda

El accidente de Urda ha vuelto a poner en el foco la gestión de Óscar Puente y del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata del segundo siniestro grave en apenas nueve meses, con más de 69 fallecidos según las respuestas al tuit. Usuarios como Diego Artola destacan que Palomera presenta las muertes como algo «cotidiano» al rechazar cualquier mecanismo automático de rendición de cuentas. La pieza de eldiario.es insiste en que la responsabilidad ministerial no debe equipararse automáticamente a la de casos anteriores como los de Álvarez Cascos o Ana Pastor.

David Alandete, periodista con trayectoria en medios internacionales y autor de libros sobre desinformación, ha convertido su mensaje en un punto de encuentro para críticas a la cobertura informativa de la televisión pública. El tuit acumula miles de interacciones en pocas horas y ha generado decenas de respuestas que cuestionan tanto el artículo como el papel de Esther Palomera al frente de espacios de debate en TVE.

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