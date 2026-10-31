Vea cómo tapian las tiendas de Gran Vía de Madrid por miedo a saqueos de magrebíes y ‘antifa’ este Halloween

La principal arteria comercial de Madrid amanece blindada.

En Gran Vía, visto lo visto en París o Barcelona semanas atrás, y con el ruido permanente que se escucha como un rumor en redes sociales, no se la juega nadie.

Tiendas de marcas de lujo como Rolex, Adidas, Nike y otras firmas exclusivas están sellando sus escaparates con materiales reforzados ante la posibilidad de posibles saqueos durante el fin de semana de Halloween. Los comerciantes toman medidas drásticas después de ver las imágenes de los disturbios en Barcelona y París.

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Los operarios trabajan contrarreloj instalando paneles protectores sobre los cristales de los escaparates. «¿Esto es resistente?», pregunta el reportero Bertrand Ndongo este 31 de octubre. «Aguanta», responde tajante uno de los trabajadores encargados del sellado. Algunos establecimientos optan por dobles capas de seguridad: primero un material base y después una pared adicional que impide incluso ver el interior de la tienda.

Las tiendas más «golosas» duplican precauciones

Los comercios que venden artículos deportivos de marcas exclusivas son los más preocupados. Una tienda especializada en sudaderas Nike de edición limitada, que pueden costar hasta 250 euros, confirma que instalará las protecciones mañana. «Ya han tomado las medidas, están preparando todo», explica un empleado visiblemente nervioso. «Tenéis la tienda más golosa de la calle», le advierte el reportero.

La tienda del 9, marca de lujo, opta por una estrategia diferente: ocultar completamente sus productos con vinilo opaco. «Toda la calle está así, están escondiendo prácticamente todo», constata el enviado especial mientras recorre la Gran Vía.

Cierre preventivo y doble sellado

El caso más extremo es el de una tienda que ha decidido cerrar por completo hasta pasado Halloween. El establecimiento presenta doble capa de protección: el mismo material usado en otras tiendas más un refuerzo adicional. «Hay una capa como esta, y dentro otra capa», explica el reportero acercándose al escaparate completamente sellado. Un candado de grandes dimensiones impide cualquier acceso.

La tienda permanecerá cerrada «hasta que sepan lo que pueda ocurrir de aquí al 31». Los empleados son conscientes del riesgo: «Si se ponen a reventar esta tienda, todos esos chavales que acabo de ver dentro pueden perder su trabajo».

Halloween como coartada para el caos

Los comerciantes temen que los saqueadores aprovechen la festividad de Halloween para actuar con mayor impunidad. «La característica de esa fiesta es que la gente va disfrazada, por lo tanto pueden justificar tener ese comportamiento», explica el reportaje. Las máscaras y el maquillaje típicos de la celebración facilitarían que los asaltantes oculten su identidad, complicando la labor policial.

Según los rumores que circulan por redes sociales, grupos procedentes de Barcelona y otras ciudades tendrían previsto desplazarse a Madrid para protagonizar disturbios similares a los vividos en la capital catalana y en París. El miedo se ha extendido entre los comerciantes de la calle más turística de Madrid, que prefieren perder días de ventas antes que arriesgarse a saqueos masivos.