No cabe mayor bajeza: el PSOE saca el comodín de Mariano Rajoy para justificar la tragedia de Urda

El PSOE ha vuelto a convertir a Mariano Rajoy en protagonista de su argumentario político. Apenas finalizados los tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria de Urda, el partido de Pedro Sánchez ha recuperado su actividad en redes sociales con un mensaje que ha reabierto la polémica: comparar la inversión en infraestructuras ferroviarias durante el último año completo del Gobierno del PP con la ejecutada por el actual Ejecutivo socialista.

«Último año de Rajoy, dedicó a mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias 1.747 millones de euros. En 2025, a 30 de noviembre, 4.696 millones de euros. La línea es invertir más dinero en infraestructuras», publicó la cuenta oficial del PSOE en X este domingo.

Último año de Rajoy, dedicó a mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias 1.747 M€. En 2025, a 30 de noviembre, 4.696 M€. La línea es invertir más dinero en infraestructuras. Si vienen los de la motosierra, los de la bajada de impuestos, probablemente volveremos a los datos del año 2017. @JMLladro en @laSextaXplica — PSOE (@PSOE) November 1, 2026

El mensaje no se quedó ahí. Los socialistas aprovecharon para lanzar una advertencia electoral contra un hipotético Gobierno de PP y Vox: «Si vienen los de la motosierra, los de la bajada de impuestos, probablemente volveremos a los datos del año 2017».

Una publicación que llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno, después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado un balance conjunto de 116 fallecidos en menos de un año.

Rajoy vuelve a aparecer en el argumentario socialista

La estrategia de Ferraz consiste en desplazar el debate hacia la comparación con los gobiernos anteriores. En lugar de centrar su comunicación en las explicaciones pendientes sobre el estado de la red ferroviaria, el PSOE ha optado por reivindicar las cifras de inversión de Pedro Sánchez y presentar los datos de la etapa de Rajoy como contraste.

Para ello, ha reproducido el argumento defendido por Jesús Muñoz, portavoz socialista en las Cortes Valencianas y nuevo candidato del PSOE al Congreso por Valencia, durante su intervención en La Sexta Xplica.

Sin embargo, hay un matiz importante en las cifras difundidas por el partido: los 1.747 millones de euros de 2017 y los 4.696 millones contabilizados hasta noviembre de 2025 corresponden a inversión en infraestructuras ferroviarias, no exclusivamente a partidas de mantenimiento. Una distinción fundamental cuando el debate público gira precisamente alrededor de la conservación y seguridad de las instalaciones.

La comparación tampoco responde a las preguntas que siguen sobre la situación de la red, las actuaciones de conservación realizadas o las posibles deficiencias que hayan podido contribuir a los accidentes. Las causas de los siniestros deberán quedar determinadas por las investigaciones correspondientes.

Las críticas se centran en el momento elegido y en la falta de explicaciones

La publicación socialista ha reavivado las críticas en redes sociales. El reproche principal gira alrededor del momento escogido por Ferraz para recuperar el enfrentamiento partidista con el PP: justo después de una tragedia que ha conmocionado al país y cuando todavía permanecen abiertas las investigaciones sobre los accidentes.

Entre las cuestiones que alimentan la polémica figuran la ausencia de responsabilidades políticas asumidas por el Ejecutivo, la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y la necesidad de ofrecer explicaciones sobre el mantenimiento de las infraestructuras.

El PSOE ha aprovechado la vuelta a la actividad política tras el luto para reivindicar la gestión de Sánchez y advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de Gobierno. Pero la comparación con Rajoy no despeja las dudas sobre la seguridad ferroviaria ni determina las responsabilidades que pudieran derivarse de los accidentes.

@PSOE 8 años de socialismo.

Record de recaudación de impuestos.

110 muertos en la alta velocidad. Pero Rajoy no se que. Criminales. — José G. Fernández🇪🇸 (@josegfdz) November 1, 2026

@PSOE En el ultimo año de Rajoy hubo 0 víctimas mortales. Ahora llevamos más de 100 en 9 meses después de descubrir que a los ingenieros los cambiasteis por periodistas y putas, valga la redundancia. — Juan Cabañero (@Forimandrius) November 1, 2026

@PSOE Confundir inversión con mantenimiento es clave para que se produzcan accidentes con muertos.

Sois patéticos. — Víctor Romano (@romanocisneros) November 1, 2026

@PSOE Que no se nos olvide nunca, lo que este despojo de primate y desgraciado grabó para TVE, 5 días antes del accidente de URDA. https://t.co/KQXhlCP0MW — X (@Carricoche78) November 1, 2026