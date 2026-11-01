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FICHA POR 'LA SÉPTIMA'

Las redes celebran la salida de Sarah Santaolalla de RTVE: «Con las rodilleras a otra parte»

La marcha de la activista de la televisión pública ha desatado una oleada de comentarios en X, donde numerosos usuarios han recibido la noticia con mensajes de celebración y críticas a su etapa en la cadena

Sarah Santaolalla en &#039;Malas Lenguas&#039; (TVE)
Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas' (TVE)
Archivado en: Periodismo | RTVE | Sarah Santaolalla

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Sarah Santaolalla.

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Sarah Santaolalla ya no formará parte de la televisión pública. La activista ha anunciado el final de su etapa en RTVE, donde se había convertido en una de las tertulianas habituales de espacios como ‘Mañaneros 360’, ‘Malas lenguas’ y ‘Directo al grano’. Una despedida que, lejos de generar únicamente mensajes de reconocimiento, ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales, especialmente entre sus detractores.

Algunos usuarios no han ocultado su satisfacción por la salida de la comunicadora y han aprovechado la ocasión para lanzar comentarios irónicos sobre su trayectoria en la corporación. Entre los mensajes que han acompañado la noticia destacan expresiones como «con las rodilleras a otra parte», en alusión crítica al respaldo que, habría recibido durante su paso por RTVE.

La marcha de Santaolalla también ha servido para reabrir las críticas contra la dirección de la televisión pública y el protagonismo que la periodista había adquirido en sus programas de actualidad. Comentarios como «¡Qué buena noticia para todos los españoles!», «¡Cierra al salir!» o «Menos mierda en RTVE» reflejan el tono de parte de las reacciones que se han difundido en X.

Su nuevo destino televisivo

La salida de RTVE no supone el final de la trayectoria televisiva de Santaolalla. La activista prepara ahora su incorporación a La Séptima, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras, donde estará al frente de su propio espacio, ‘En línea con Sarah Santaolalla’.

El programa se emitirá de lunes a viernes y supondrá un cambio en su carrera: dejará atrás su papel como colaboradora habitual de las tertulias de TVE para asumir la presentación de un formato propio.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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