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EN 'MALAS LENGUAS NOCHE' (TVE)

Un superviviente de Urda cierra el pico a Cintora en directo: “Esto no es un accidente, es una vergüenza”

Una víctima del accidente ferroviario exige responsabilidades políticas en directo y rechaza que se catalogue como accidente: "Es una negligencia de gestión"

Juan Casares, superviviente del accidente ferroviario en &#039;Malas Lenguas Noche&#039; (TVE)
Juan Casares, superviviente del accidente ferroviario en 'Malas Lenguas Noche' (TVE)
Archivado en: Jesús Cintora | Periodismo

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Desmontó por completo su relato.

El testimonio de Juan Casares, superviviente del accidente ferroviario de Urda, dejó enmudecido a todo el plató de ‘Malas Lenguas Noche’ (TVE), altavoz oficial del Gobierno Sánchez. Hasta Jesús Cintora tuvo que tragarse sus palabras.

Antes de responder a las preguntas del programa, el superviviente aprovechó el altavoz de Televisión Española para lanzar un mensaje contundente: «Yo no me siento víctima de un accidente. Yo me siento víctima de una absoluta negligencia«. Hablando en nombre de todos los viajeros del tren, incluidos los maquinistas y el personal de control, afirmó rotundamente que se trata de «un macabro siniestro producido por una negligencia de gestión«.

El afectado fundamentó su denuncia en las informaciones escuchadas en diversos programas y tras consultar con expertos ferroviarios. Aunque se declaró apolítico y agente social sin aspiraciones partidistas, no rehuyó señalar responsabilidades: «Si la gestión está a cargo o bajo la tutela de un color político, por supuesto, es una negligencia política».

La exigencia de responsabilidad moral

«No se puede jugar con las vidas de las personas», sentenció con dureza. «Coger un AVE no es una actividad de riesgo. Y no te pueden dar un informe en el que tu hijo, tu padre o tu hermano ha fallecido por mala suerte».

El superviviente no pidió cárcel ni condenas penales, pero sí una dimisión: «Es una vergüenza que el ministro no tenga que dimitir. Vamos a ver al ministro en la campaña electoral entonces. Es una vergüenza». Reclamó que, por respeto a las decenas de fallecidos, se asuma «una mínima moral y responsabilidad política».

Tras su intervención, el afectado agradeció la oportunidad de expresarse: «Le pido disculpas y le doy gracias de corazón por esta oportunidad». El presentador Cintora respondió: «No tiene usted que pedir disculpas, faltaría más. Está usted en la televisión pública y está diciendo lo que siente».

El testimonio, cargado de emoción y exigencia de transparencia, resonó como un aldabonazo en un programa seguido por millones de espectadores, dejando claro que para los supervivientes esto no fue un accidente, sino una tragedia evitable.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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