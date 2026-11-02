Ana Rosa escucha la rueda de prensa de Óscar Puente y no se corta: «De lo más repugnante que he visto»

Ana Rosa Quintana no ha podido contener su indignación ante las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente. La presentadora ha sido contundente al valorar las palabras del político: «Cada vez que sale Puente, cada vez que habla, lo estropea más».

Este lunes 2 de noviembre de 2026, en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la periodista se mostró especialmente crítica con la rueda de prensa en la que el ministro adoptó un tono victimista mientras intentaba ofrecer consuelo a las víctimas afectadas por la tragedia. «Su comparecencia del otro día con el victimismo y el confort a las víctimas fue muy vergonzoso, humanamente», afirmó rotunda.

«El calvario» del ministro frente al dolor de las víctimas

El punto más controvertido llegó cuando Puente habló del «calvario» que está viviendo personalmente y aseguró que «esto no se arregla con su dimisión». Ana Rosa reaccionó con dureza: «¿El calvario que está viviendo él? ¿Y la pérdida de un padre, de un hijo, de un hermano, de una pierna? ¿Cuánto satisface eso?».

La presentadora pidió expresamente que pusieran las imágenes en pantalla: «Pónganlo, por favor. Porque esto es de las cosas más brutales que yo he visto nunca. Un hijo, un padre, un hermano, una pierna«.

La comparación con otros ministros

Ana Rosa también realizó una comparación con gestiones anteriores: «Ha habido otros ministros que tenían otra formación». Reconoció que la obligación de los políticos es «ponerse en manos de grandes técnicos», dejando entrever que en este caso esa responsabilidad no se habría cumplido adecuadamente.

Las declaraciones de la presentadora reflejan el malestar generalizado ante unas palabras que muchos consideran inapropiadas en el contexto de una tragedia que ha causado un profundo dolor entre las familias afectadas.