La bomba sobre Adif: rechazó duplicar el mantenimiento y después apartó al técnico

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña,

La revelación hecha por ABC centra la atención en una decisión tomada a finales de 2025: Adif decidió no duplicar el presupuesto de mantenimiento que uno de sus altos responsables técnicos había solicitado.

Raúl Míguez, director general de Operaciones y Explotación, presentó un informe donde solicitaba 1.000 millones de euros. Según cuatro fuentes con responsabilidades actuales y pasadas en la entidad gestora, el presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, solo aprobó la mitad de la suma solicitada. Pocas semanas más tarde, el accidente en Adamuz se cobró la vida de 46 personas.

Una advertencia técnica que no prosperó

El documento que se presentó no fue una idea improvisada. Míguez contaba con más de 20 años de experiencia en Adif y era responsable directo del mantenimiento de la red. Su aviso señalaba una disminución de la inversión hasta niveles considerados inadecuados para una infraestructura cada vez más empleada.

El presupuesto destinado al mantenimiento de las líneas de alta velocidad había caído por debajo de los 400 millones de euros anuales, según la información publicada por el diario. El técnico exigía aumentar los recursos para reparar, revisar y actualizar componentes clave de las vías. En el ámbito ferroviario, como en el médico, escatimar en revisiones suele resultar más costoso cuando llega la cuenta.

Además, su petición se formuló en un contexto complicado. En 2025 finalizaba el periodo de los convenios de inversión entre Adif y el Ministerio de Transportes para los años 2020 a 2025. La renovación debía establecer nuevas prioridades y compromisos financieros, pero la alerta interna no recibió el apoyo necesario.

El apartamiento del responsable

Tras ser removido de la Dirección General de Operaciones y Explotación, Míguez fue reubicado en la Dirección Adjunta de Coordinación de Proyectos y Actuaciones Transversales. Aunque su nueva posición aún lo mantenía en el organigrama, suponía un escalón inferior y lo distanciaba del área de mantenimiento.

Este movimiento adquiere una relevancia política, dado que su sucesor, Ángel García de la Bandera, ha desarrollado gran parte de su carrera en cargos públicos asociados al PSPV durante la era de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Lo relevante aquí no es solo quién ocupa el puesto, sino qué tipo de experiencia se prioriza cuando la seguridad y el cuidado de la red están en juego.

Elemento Dato conocido Responsable que lanzó la alerta Raúl Míguez Petición presupuestaria 1.000 millones de euros Aumento finalmente admitido Aproximadamente 500 millones Accidente posterior Adamuz, 18 de enero de 2026 Víctimas mortales 46

Una disputa que afecta al Gobierno

Este caso coloca en un aprieto a la dirección de Adif y, por ende, al Ministerio de Transportes. El ministro Óscar Puente ha defendido que el gasto en mantenimiento se ha duplicado en comparación a 2011. Sin embargo, otros análisis sugieren que esta comparación debe ajustarse a la inflación: los 700 millones de 2011 equivaldrían hoy a unos 970 millones, lo que implica que el incremento real estaría más cerca del 40% que del 100%.

Esta diferencia no es una simple cuestión contable. Permite evaluar si el aumento anunciado ha sido suficiente para afrontar el envejecimiento de la infraestructura, la subida de los costes de las obras y el aumento del tráfico ferroviario. Además, obliga a distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden: construir nuevas líneas ofrece beneficios políticos notorios, mientras que mantener las existentes no genera tantas inauguraciones ni cintas que cortar.

El dato más preocupante es la cronología de los acontecimientos: primero se emitió la advertencia sobre el mantenimiento, luego se rechazó la petición y, finalmente, se desplazó al técnico que la había formulado. En Adif, el tiempo pesa casi tanto como el dinero: la conversación tuvo lugar a finales de 2025 y la tragedia de Adamuz ocurrió el 18 de enero de 2026.