Cuatro registra su mejor dato gracias a la audiencia de ‘Horizonte’

La televisión una vez más se vio sacudida por el pulso de la actualidad. Cuatro concluyó la jornada con un 10,3% de cuota de pantalla, su mejor dato diario, gracias a la audiencia de Horizonte y a una programación centrada en la cobertura del accidente ferroviario en Urda, Toledo.

El programa, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, se erigió como el principal motor de la cadena. Este rendimiento permitió a Cuatro superar a Telecinco, que se quedó con un 8,7%, posicionándose así como la segunda cadena privada más vista del día.

Una noche de récord para Horizonte

El programa se desarrolló en tres bloques y ganó empuje conforme avanzaba la noche. Los datos revelan una notable diferencia entre el primer tramo y el espacio central:

Emisión Cuota Espectadores Horizonte Exprés 7,9% 1.002.000 Horizonte: Access 15,3% 1.833.000 Programa principal 16% 1.013.000

El bloque de acceso, emitido entre las 21:35 y las 23:15 horas, lideró su franja y superó el especial informativo de Antena 3, que logró un 11,8% y 1,4 millones de espectadores. También quedó por delante de la cobertura de La 1, que alcanzó un 11,1%.

La segunda parte, que se prolongó hasta la una de la madrugada, estableció el mejor resultado histórico del programa en cuota de pantalla. Con un 16% y más de un millón de espectadores, Horizonte mantuvo el liderazgo entre las ofertas de la noche y representó el 23,8% de la audiencia diaria de Cuatro.

El efecto en la cadena

El éxito de Horizonte llegó en un día especialmente robusto para otros espacios de la programación. En boca de todos, a cargo de Nacho Abad, alcanzó un 12,3% y cerca de medio millón de espectadores, su mejor registro histórico en cuanto a número de seguidores.

Todo es mentira, con Risto Mejide, también mejoró su cifra de la temporada al obtener un 9,6% y cerca de 800.000 espectadores. Los informativos de la cadena completaron el ascenso: la primera edición alcanzó el 11,3% y 859.000 espectadores, mientras que la segunda se acercó al millón con un 9,4%.

El dato diario de Cuatro superó con creces su media mensual de octubre, que estaba en 7,5%. La cadena creció 2,8 puntos y se posicionó como la tercera generalista del día, por detrás de La 1 con un 15,4% y Antena 3 con un 13,6%.

Un impulso que se extiende al mes

El éxito no se limita a una única emisión. Durante octubre, Cuatro cerró con un 7,5% de cuota, cuatro décimas más que el mes anterior, mientras Telecinco finalizó con un 8,6%.

Esta evolución posiciona a Horizonte como uno de los pilares fundamentales de la programación de actualidad de la cadena. El formato combina análisis, debate y cobertura de acontecimientos de gran impacto, una fórmula que ha resonado entre los espectadores, sobre todo cuando las cadenas modifican su programación para dar seguimiento a una noticia de última hora.

El programa de Iker Jiménez ha transformado la franja nocturna en uno de los principales espacios de competencia televisiva. En esta ocasión, la información en directo no solo elevó sus propios registros, sino que también ajustó el balance diario de Cuatro y acortó la distancia con Telecinco.