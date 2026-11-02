Jordi Wild entrevistará a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau: sin preguntas pactadas y con dos verificadores

Jordi Wild ha logrado reunir en The Wild Project a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Los cuatro aspirantes a la Presidencia del Gobierno han aceptado tener una charla individual con el creador catalán antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.

El formato de estas entrevistas se aleja del enfoque convencional. No se permitirán preguntas pactadas, los equipos de campaña no tendrán acceso al cuestionario por adelantado, y cada conversación se emitirá en su totalidad, sin cortes ni alteraciones posteriores. Las grabaciones se publicarán el 13 de noviembre, justo cuando arranque oficialmente la campaña electoral.

Un formato sin guion cerrado

Las charlas tendrán una duración de entre 60 y 90 minutos, un período más breve del habitual en The Wild Project. Wild deberá seleccionar los temas más relevantes y ajustar parte de las preguntas según el candidato. Además, incluirá un bloque común para los cuatro participantes, con el objetivo de facilitar una comparación de sus respuestas.

Las entrevistas se grabarán por separado; no habrá un cara a cara entre los líderes. La emisión seguirá un orden basado en la representación parlamentaria de sus formaciones, comenzando por la que cuenta con menos escaños y finalizando con la que tiene más.

El acuerdo establecido entre el presentador y los candidatos implica dos compromisos clave:

Los políticos no podrán solicitar cambios en sus respuestas.

en sus respuestas. El programa no editará ni suprimirá fragmentos de las entrevistas.

de las entrevistas. Las cuatro charlas se publicarán con una hora de diferencia entre ellas.

Las preguntas se centrarán en abordar cuestiones políticas y personales, incluyendo temas difíciles.

Wild ha calificado el cuestionario como incisivo, adelantando que realizará repreguntas si considera que una respuesta queda corta o no aborda la cuestión planteada. El desafío es mantener un diálogo accesible para la audiencia del pódcast, evitando que se convierta en un mitin electoral.

Dos periodistas para comprobar los datos

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la inclusión de dos periodistas independientes durante las grabaciones. Aunque sus identidades aún no se han revelado, tendrán la responsabilidad de verificar las afirmaciones realizadas por los invitados y señalar posibles errores de Wild.

Estos verificadores no actuarán como asesores de ninguna candidatura en particular. Su labor será contrastar la información que surja durante las conversaciones, ya sea de los políticos o de las preguntas formuladas por Wild. Esta intervención busca llevar al pódcast una práctica común del periodismo político: diferenciar los mensajes partidistas de los datos que pueden ser confirmados.

Sin embargo, esta fórmula también presenta un desafío. La verificación en tiempo real requiere distinguir entre una cifra incorrecta, una interpretación debatible y una opinión política. Además, los periodistas tendrán que trabajar con rapidez en diálogos extensos y muchos temas, desde la gestión del Gobierno hasta las propuestas económicas o sociales de cada agrupación.

El salto de los creadores a la campaña

Esta iniciativa coloca a Jordi Wild en el epicentro de la campaña del 29-N. Conocido por su trabajo en The Wild Project, el creador cuenta con una audiencia notable en plataformas digitales y ha conseguido que los principales candidatos participen en un espacio ajeno a las grandes cadenas de televisión.

La publicación simultánea de las cuatro charlas podría ampliar el papel de los pódcast en la comunicación electoral. Para los partidos, participar significa llegar a una audiencia diferente y enfrentarse a un entorno menos controlado que el de una entrevista acordada en televisión. Para el público, representa la oportunidad de comparar a los candidatos en condiciones similares.

El 13 de noviembre se establecerá como una fecha clave para evaluar hasta qué punto los líderes políticos están dispuestos a responder fuera de los formatos tradicionales y comprobar la influencia de los medios digitales en una campaña electoral. La interrogante será si las preguntas, respuestas y verificaciones logran mantener el debate político alejado del estruendo de las redes.