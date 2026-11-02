El PSOE salva el trasero de Puente y le cae la del pulpo: «Sois un cáncer para España»

El Partido Socialista ha salido en tromba a blindar a su ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó al menos 69 muertos y más de 200 heridos el pasado 28 de octubre. Es el segundo accidente mortal de alta velocidad en menos de un año bajo su gestión, y el partido ha optado por el cierre de filas en lugar de asumir responsabilidades políticas.

Este lunes, la cuenta oficial del PSOE en X publicó un vídeo de Salvador Illa en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER defendiendo al ministro: “Óscar Puente tiene que hacer lo que está haciendo: hacer frente a sus responsabilidades en estos momentos tan dolorosos. Ha dado todas las explicaciones y las va a seguir dando”. El mensaje del partido subraya que Puente “tiene que hacer frente a sus responsabilidades”… pero sin dimitir.

La reacción en redes no se ha hecho esperar. Usuarios de todo el espectro han cargado contra el partido y el ministro con dureza. Comentarios como “120 muertes y escurrir el bulto. Eso es lo que está haciendo Óscar Puente”, “Si esa es la opinión de todo el PSOE, el PSOE debe desaparecer” o “Mazón tenía que dimitir, Óscar Muerte tiene que hacer lo que está haciendo. Seguir matando!!” ilustran el clima de indignación. La frase “Sois un cáncer para España” resume el sentimiento de muchos que ven en el blindaje a Puente una muestra más de impunidad.

@PSOE @salvadorilla @HoyPorHoy Si esa es la opinión de todo el PSOE el PSOE debe desaparecer. — Lemon (@leomkiing) November 2, 2026

@PSOE @salvadorilla @HoyPorHoy El clásico y decadente «perro no come perro». Os falta humanidad, imaginaos por un momento ser familiar de una víctima, poner la tele y tener que oír a @oscar_puente_hablar de «su calvario». Vergüenza ajena.

#OscarPuenteDimision — JohnOttway (@ottway_john) November 2, 2026

@PSOE @salvadorilla @HoyPorHoy Este es el mismo que decía lo del comité de expertos cuando el COVID. Que ni existía. Son unos temerarios asesinos. — Arreando que es gerundio. (@Miguel703567673) November 2, 2026

@PSOE @salvadorilla @HoyPorHoy Lo que tenéis que hacer es dejar de gobernar, por ineptos, por puteros, por corruptos, por mafiosos, por asesinos. Sois un cáncer para españa. — JM (@JMnkaj) November 2, 2026

@PSOE @salvadorilla @HoyPorHoy 2 accidentes en 1 año. 116 muertos en 1 año. Solo tiene 1 cosa que hacer… DIMITIR — ru83 (@rubencm2019) November 2, 2026

Puente ya descartó dimitir días después del accidente. En su comparecencia insistió en que “mi forma de ser responsable es dar la cara”, que “salir sería lo fácil” y que solo daría un paso al lado si su continuidad perjudicara al proyecto del PSOE y de Pedro Sánchez. El presidente, por su parte, le ha encargado liderar las medidas para recuperar la confianza en la alta velocidad, pese a reconocer que dos accidentes de este calibre en menos de un año son “inasumibles”.

Mientras las familias de las víctimas siguen esperando respuestas y las investigaciones apuntan a fallos en el sistema de señalización LZB y en el centro de control de Adif, el PSOE prefiere proteger a uno de sus ministros más combativos. La oposición, los socios de Gobierno y una parte importante de la opinión pública exigen responsabilidades políticas. El partido, de momento, ha elegido salvar el trasero de Puente. Y la respuesta popular ha sido clara: le ha caído la del pulpo.