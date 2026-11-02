Puente premió con un cargo en Renfe al revisor que se mantuvo fiel a Sánchez en Ferraz

El nombramiento de un antiguo revisor del AVE como directivo de Renfe vuelve a centrar la atención sobre la política detrás de la gestión de empresas públicas. Alejandro Entrambasaguas publica en El Debate este 2 de noviembre de 2026 que José Luis Blanco mantuvo su lealtad a Pedro Sánchez durante la crisis interna del PSOE en 2016 y, años después, fue elegido para ocupar un puesto clave en la compañía ferroviaria.

Este nombramiento se produjo poco después de que Óscar Puente asumiera el Ministerio de Transportes. Blanco tomó posesión el 5 de marzo de 2024 como director de Relaciones Institucionales de Renfe en Castilla-La Mancha, solo tres meses y medio después de que el ministro empezara su mandato. De esta forma, la política ferroviaria parece quedar atrapada entre dos estaciones habituales: la gestión y la desconfianza.

De Ferraz a la dirección territorial

El trasfondo político se remonta al Comité Federal del PSOE que tuvo lugar el 1 de octubre de 2016. En esa jornada, Pedro Sánchez perdió la Secretaría General del partido tras una rebelión interna que culminó en su dimisión. Mientras algunos líderes socialistas apoyaban a la gestora, Blanco se mantuvo en el sector que respaldaba al actual presidente del Gobierno.

Según las informaciones, el entonces revisor de servicios a bordo era visto como un militante cercano a Sánchez y formaba parte del Comité Federal. La conexión política y personal se mantuvo en los años siguientes, resultando en su incorporación a la estructura directiva de Renfe cuando el PSOE ya estaba en el gobierno y Sánchez ocupaba La Moncloa.

Aunque el cargo no corresponde a la presidencia de la operadora ni a una dirección técnica a nivel nacional, sí supone una responsabilidad institucional en una comunidad autónoma fundamental para la red ferroviaria. El punto central no solo es el puesto, sino también el proceso de selección y los criterios que se emplearon para cubrirlo.

El debate sobre las empresas públicas

Renfe y Adif han enfrentado en los últimos tiempos una serie de relevos y nombramientos que han suscitado críticas tanto desde la oposición como de diversos medios. Las informaciones más recientes sugieren una renovación considerable en las cúpulas directivas, con la llegada de perfiles de ayuntamientos, administraciones autonómicas y entidades vinculadas al PSOE.

El Gobierno acostumbra a argumentar que estos puestos requieren confianza, capacidad para coordinar y un buen conocimiento institucional. Sin embargo, sus detractores advierten que esta práctica podría facilitar una puerta giratoria del partido si la experiencia específica se ve eclipsada por la cercanía política. En el ámbito ferroviario, donde los retrasos, las averías y los problemas de mantenimiento generan notable descontento entre la ciudadanía, cada nombramiento es escrutado con atención.

Además, la controversia trae consigo una ironía innegable: quien supervisaba el servicio a bordo de los trenes ha pasado a manejar las relaciones institucionales de la empresa. En este caso, el trayecto entre Ferraz y un despacho directivo parece haber tenido menos paradas de las que se esperaban.

Este nombramiento también se inserta en un debate más amplio sobre la necesidad de separar el partido de la Administración. La legislación puede permitir que una empresa pública elija cargos de confianza, pero la transparencia exige que se aclaren los méritos que se valoraron, quién propuso al candidato y qué alternativas se consideraron.

Renfe ha asegurado en controversias anteriores que sus responsables cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, cuando coincidimos con una trayectoria de militancia visible, una relación política notoria y un ascenso posterior desde un rol operativo, la explicación formal se queda corta para cerrar la discusión.

Un detalle resume la controversia: Blanco accedió a la dirección territorial siete años después de haber mostrado su apoyo a Sánchez en uno de los momentos más críticos del PSOE. En el sector ferroviario, algunos trayectos duran horas; este, entre la lealtad de 2016 y el despacho de 2024, se extendió bastante más.