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Fin de la acampada en el corazón de Madrid

Las redes celebran la marcha de los perroflautas de Sol: “¡Litros de lejía y un exorcismo!”

Usuarios de X celebran el desalojo de los okupas de Sol con sarcasmo y reclaman una limpieza profunda tras días de suciedad y perjuicio a comerciantes

Las redes celebran la marcha de los perroflautas de Sol: “¡Litros de lejía y un exorcismo!”
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Los perroflautas acampados en Sol comienzan a abandonar la plaza mientras callan ante las víctimas de Urda

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Madrid respira. La acampada de los perroflautas en la Puerta del Sol llega a su fin. Los ocupantes recogen tiendas, colchonetas y bártulos y abandonan la plaza central de la capital para prepararse, según ellos mismos, para la huelga general.

Las redes no han esperado ni un segundo para celebrarlo con sarcasmo, alivio y una buena dosis de desprecio. Usuarios de X han compartido vídeos en los que se ve a los acampados desmontar el campamento mientras los comentarios se multiplican.

“Adiós a esa jauría de inadaptados, okupas de la dignidad ajena, asquerosos que creen que no lavarse es un acto revolucionario. Madrid se quita de encima a esa lacra maloliente”, escribía uno de los mensajes más compartidos. Otro iba directo al grano: “Cuando se vayan habrá que fumigar, litros de lejía y un equipo de exorcistas”.

No faltan las referencias a la suciedad y el perjuicio a vecinos y comerciantes. “Mañana van a hacer falta muchas máquinas de limpieza por todos los parásitos que han acampado ahí”, señalaba otro usuario. Y la pregunta más repetida: ¿qué han conseguido estos días llenando de basura y olores la principal plaza de Madrid más allá de perjudicar a decenas de negocios y proyectar una imagen de desgobierno?

El contraste no se le escapa a nadie: gente que no trabaja se marcha ahora a organizar una huelga general. “El chiste se cuenta solo”, resume uno de los tuits más retuiteados. Mientras tanto, los vecinos de la zona y quienes han padecido el campamento durante estos días celebran que Sol recupere, por fin, su aspecto habitual… aunque, como advierten muchos, primero hará falta una buena desinfección.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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