Amancio Ortega incrementa a 3.234 millones sus dividendos de Inditex

El fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega, recibirá 1.617 millones de euros en el segundo abono anual de la compañía, según reporta Europa Press. Gracias a este pago, sus ingresos por dividendos en 2026 alcanzan la suma de 3.234 millones, superando los 3.104 millones que percibió en el año anterior.

La transacción se lleva a cabo a través de Pontegadea Inversiones y Partler, sociedades mediante las cuales Ortega posee el 59,294% del capital de Inditex. Esta participación equivale a aproximadamente 1.848 millones de acciones, lo que explica que acumule más de la mitad de la remuneración que se distribuye por parte del grupo textil.

Un dividendo récord para los accionistas

La empresa con sede en Arteijo destinará este año más de 5.454 millones de euros a sus inversores. El dividendo bruto se establece en 1,75 euros por acción, lo que representa un incremento del 4,1% en comparación con el ejercicio anterior, y se divide en dos pagos iguales:

0,875 euros por acción el 4 de mayo.

0,875 euros por acción el 2 de noviembre.

El segundo abono comprende 0,325 euros de dividendo ordinario y 0,550 euros extraordinarios. Para Ortega, cada uno de estos componentes equivale a unos 1.617 millones de euros, dado el volumen de su paquete accionarial.

Concepto Importe Dividendos de Ortega en 2025 3.104 millones de euros Dividendos de Ortega en 2026 3.234 millones de euros Aumento interanual 130 millones de euros Dividendo anual de Inditex por acción 1,75 euros

La evolución de estos datos pone de manifiesto la influencia que mantiene el fundador sobre la política de retribución de Inditex. El grupo cerró 2025 con un beneficio record de 6.220 millones de euros, una base que permitió aumentar el dividendo y acentuar el atractivo de la empresa para los inversores.

El dinero que alimenta a Pontegadea

Los dividendos representan una de las principales fuentes de liquidez de Pontegadea, el vehículo de inversión de Ortega. Parte de estos fondos se destina al sector inmobiliario, aunque no se ha especificado el destino particular de los 3.234 millones correspondientes a este ejercicio.

La sociedad tiene la posibilidad de utilizar este efectivo para nuevas adquisiciones, mantenerlo en reservas o financiar otras actividades empresariales. Esta estructura ofrece a Ortega la opción de continuar diversificando su patrimonio, más allá del negocio textil que fundó, mientras Inditex mantiene una política de pagos en crecimiento para sus accionistas.

Con el abono de noviembre, el fundador suma 130 millones más que el año pasado, transformando su participación en la empresa gallega en uno de los mayores flujos privados de dividendos generados en España.