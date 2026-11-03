Una economista pone cifras a la pésima gestión del Gobierno Sánchez con la alta velocidad ferroviaria

La economista Judith Arnal, investigadora de FEDEA, ha expuesto en un programa de RTVE cifras que cuestionan de forma directa la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de alta velocidad ferroviaria, un tema que vuelve a estar en el candelero por las continuas incidencias y, sobre todo, por los dos accidentes mortales registrados en Urda y Adamuz.

La pieza muestra a Arnal desgranando problemas estructurales, sobrecostes y fallos operativos que contrastan con el relato oficial de éxito. Imágenes de trenes descarrilados y vías afectadas acompañan sus palabras, que ponen el foco en una infraestructura que, lejos de consolidarse, sigue generando preocupación entre los usuarios y las autoridades.

La economista @judith_arnal (FEDEA) saca las cifras que ponen en solfa la gestión del Gobierno de @sanchezcastejon en relación a la alta velocidad ferroviaria. ¡No tiene desperdicio! pic.twitter.com/9hzqaSuZMS — Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026

Las cifras que cuestionan el relato oficial

Arnal detalla cómo los retrasos, los costes desorbitados y la falta de mantenimiento han convertido la alta velocidad en un ejemplo de ineficiencia. El Gobierno presume de kilómetros construidos, pero los datos revelan que la rentabilidad social y económica sigue siendo dudosa en muchos tramos.

Las imágenes del vídeo refuerzan el mensaje: secuencias de accidentes y obras inacabadas ilustran un sistema que acumula problemas. Los dos siniestros mortales en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) han puesto de manifiesto carencias en seguridad y señalización que la economista vincula directamente con la prioridad política de inaugurar líneas por encima de su correcta explotación.

Así fue su exposición: