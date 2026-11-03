Una economista pone cifras a la pésima gestión del Gobierno Sánchez con la alta velocidad ferroviaria

La economista Judith Arnal, investigadora de FEDEA, ha expuesto en un programa de RTVE cifras que cuestionan de forma directa la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de alta velocidad ferroviaria, un tema que vuelve a estar en el candelero por las continuas incidencias y, sobre todo, por los dos accidentes mortales registrados en Urda y Adamuz.
La pieza muestra a Arnal desgranando problemas estructurales, sobrecostes y fallos operativos que contrastan con el relato oficial de éxito. Imágenes de trenes descarrilados y vías afectadas acompañan sus palabras, que ponen el foco en una infraestructura que, lejos de consolidarse, sigue generando preocupación entre los usuarios y las autoridades.
La economista @judith_arnal (FEDEA) saca las cifras que ponen en solfa la gestión del Gobierno de @sanchezcastejon en relación a la alta velocidad ferroviaria. ¡No tiene desperdicio! pic.twitter.com/9hzqaSuZMS
— Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026
Las cifras que cuestionan el relato oficial
Arnal detalla cómo los retrasos, los costes desorbitados y la falta de mantenimiento han convertido la alta velocidad en un ejemplo de ineficiencia. El Gobierno presume de kilómetros construidos, pero los datos revelan que la rentabilidad social y económica sigue siendo dudosa en muchos tramos.
Las imágenes del vídeo refuerzan el mensaje: secuencias de accidentes y obras inacabadas ilustran un sistema que acumula problemas. Los dos siniestros mortales en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) han puesto de manifiesto carencias en seguridad y señalización que la economista vincula directamente con la prioridad política de inaugurar líneas por encima de su correcta explotación.
Así fue su exposición:
Es muy importante distinguir liberalización de privatización. Liberalizar consiste en que haya más competencia, en que haya más operadores en un determinado sector, con independencia de la titularidad, ya sea pública o privada de la empresa. La privatización consiste en cambiar la titularidad de una empresa, en este caso de pública a privada. Lo que ha sucedido en España es que se ha liberalizado el sector ferroviario, implementando lo que se denominan como los paquetes ferroviarios de la Unión Europea. Y se ha hecho de manera progresiva. Empezamos con la liberalización del transporte de mercancías, luego seguimos con la liberalización del transporte internacional de pasajeros y ya terminamos con la liberalización del transporte nacional de pasajeros.
Fruto de esto último, en el año 2020, Adif, que es el gestor de infraestructuras y que es una empresa de titularidad pública, asignó capacidad en tres corredores, Madrid-Andalucía, Madrid-Levante y Madrid-Barcelona, a dos empresas, además de Renfe, que también es de titularidad pública. La francesa Ouigo, también de titularidad pública francesa, y la italiana Iryo, que está participada en un 51% por TrenItalia, que es una empresa pública italiana. Es una liberalización entre agentes públicos. Entre agentes públicos, eso es, y en tres corredores muy concretos. ¿Cuáles han sido los efectos de esta liberalización? Según datos de la CNMC, lo que hemos visto es que, en términos reales, desde el año 2019, el precio de los billetes ha caído un 40%. Y, como mencionabais, el tráfico ha crecido un 47%.
Y llegó a la pregunta concreta:
¿Qué ha pasado con el gasto en mantenimiento? En términos reales, durante el mismo periodo, ha crecido un 9%. Este es el primer mensaje. Segundo mensaje. La rentabilidad socioeconómica de gran parte de la alta velocidad en España es, en el mejor de los casos, cuestionable. Y esto lo dicen informes de AIREF y de FEDEA. España tiene un valor de 1,5 mil millones de euros. La rentabilidad socioeconómica de gran parte de la alta velocidad en España es, en el mejor de los casos, cuestionable. Y esto lo dicen informes de AIREF y de FEDEA. España, como decíais, tiene la mayor red de alta velocidad del mundo y la mayor de la Unión Europea. Pero, incluso con este incremento del tráfico que he mencionado antes, el uso del conjunto de la red ferroviaria sigue estando bastante por debajo de la media de la Unión Europea. Estamos hablando de 11.700 trenes por kilómetro al año en España, frente a 18.700 trenes por kilómetro al año en la Unión Europea. Esto hace, entre otras cuestiones, que los resultados económicos para los operadores sean deficitarios. La única excepción es el recorrido Madrid-Barcelona, donde, en el año 2025, los ingresos superaron en un 6% a los gastos. Gastos que, por otro lado, sobre los que pesan mucho los cánones de ADIF, entre el 30 y el 48%.