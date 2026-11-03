Francisco Igea estalla contra Óscar Puente: «Es un niño mimado»

La crisis en el ámbito ferroviario ha sumado una nueva voz a la lista de reproches dirigidos a Óscar Puente. En una intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, Francisco Igea ha tildado al ministro de «niño mimado» y ha afirmado que se considera «la persona más importante del mundo».

Así ha atizado al ministro tuitero por afirmar que pasaba por un calvario

«Óscar Puente es un niño mimado y malcriado y los que somos de Valladolid lo conocemos muy bien. Se piensa que es la persona más importante del mundo, tiene un concepto de sí mismo que no cabe en el Congreso de los Diputados».

Igea ha vinculado su crítica a una acción política concreta: acudirá a votar el próximo 29 de noviembre pese a que no tenía pensado hacerlo antes de Urda.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León continúa su crítica al pitbull de Pedro Sánchez por su lenguaje claramente agresivo, conocido por su presencia activa en redes sociales y su costumbre de responder a sus críticos con mensajes directos. Para quienes lo critican, esa exposición intensifica la percepción de que el ministro gasta más energía en la disputa política que en abordar los problemas de la red ferroviaria.

Este contexto de tensión se produce tras el accidente de tren en Urda, Toledo, que ha dejado un saldo trágico de 69 víctimas y ha obligado al ministro a comparecer en el Congreso. Puente deberá dar explicaciones sobre la gestión de las infraestructuras, los sistemas de seguridad y las decisiones tomadas antes del incidente. Mientras que la investigación técnica establecerá las causas, la oposición ha comenzado a explorar otra vertiente: la de la responsabilidad política.

Sin embargo, estima que la presencia del ministro tuitero en la Diputación Permanente es un absurdo y que solo hace falta que responda a dos preguntas: «¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué no se ha hecho hasta ahora?».

«Si hoy en la Diputación Permanente hace lo que sabe y el resto de partidos entran al trapo, quienes se morirán de vergüenza serán los ciudadanos».

En este marco, la dimisión se convierte en un examen de confianza. Igea no solo critica la actuación ministerial, sino que establece una condición para su propio comportamiento en las elecciones.

«No debería seguir en el cargo ni un día más, es incomprensible».

El mensaje es claro: la permanencia de Puente puede atraer un voto que, de no ser por esta situación, quizás no se habría presentado. En el juego político, incluso la abstención puede convertirse en un reto para cualquier ministro.