Las gestoras vislumbran posibilidades de un repunte en la bolsa tras las ‘midterms’ en EE. UU.

Las elecciones legislativas en Estados Unidos llegan a Wall Street con una interpretación más económica que política. Las gestoras más destacadas pronostican un impacto limitado, aunque con un enfoque optimista, especialmente si el desenlace resulta en un Congreso dividido, lo que restringiría la capacidad del Gobierno de Donald Trump para implementar nuevos estímulos fiscales.

No se espera una subida automática ni un giro de ciclo. Sin embargo, el mercado podría mostrar un alivio al disiparse la incertidumbre electoral. La dirección de los beneficios empresariales, la inflación, las tasas de interés y las inversiones en inteligencia artificial continuarán siendo factores determinantes para la renta variable.

Un Congreso fragmentado como escenario favorable

Un equilibro de poder entre demócratas y republicanos dificultaría la aprobación de reformas fiscales significativas y aliviaría la presión sobre el déficit en EE. UU. Para los inversores, esta limitada capacidad legislativa podría interpretarse como un entorno regulatorio más predecible y con menos presión sobre las tasas de interés a largo plazo.

No obstante, este efecto tiene su lado menos atractivo. La negociación política se tornaría más complicada y aumentaría el riesgo de bloqueos en el presupuesto y parones en la Administración. El techo de deuda se perfila como la principal fuente de volatilidad en los meses venideros, sobre todo si el Congreso queda muy dividido.

Bonos y cambios sectoriales

En el ámbito de la deuda pública, los rendimientos podrían declinar inicialmente si los inversores anticipan una expansión fiscal más restringida. No obstante, esta tendencia podría revertirse a medida que se acerquen las negociaciones sobre el techo de deuda y los mercados evalúen el coste del acuerdo final.

Las gestoras también se están preparando para realizar movimientos selectivos en sus carteras. El posicionamiento indicado para el medio y largo plazo incluye:

Defensa , industrias e infraestructuras, sectores que se beneficiarán de un aumento en el gasto estratégico.

, industrias e infraestructuras, sectores que se beneficiarán de un aumento en el gasto estratégico. Salud, energías renovables, vehículos eléctricos y consumo en caso de que los demócratas adquieran más influencia.

Petróleo y gas, energía nuclear, banca e infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial si los republicanos fortalecen su posición.

Los datos estadísticos ofrecen una razón para el optimismo: desde 1950, el S&P 500 ha mostrado incrementos en los doce meses posteriores a las elecciones de medio término, según informan varios analistas. Sin embargo, este precedente no asegura el desenlace futuro.

La cuestión clave será si los beneficios empresariales y el crecimiento nominal de la economía estadounidense logran sobrepasar el coste de financiación en 2027. Las elecciones pueden abrir una ventana de alivio, pero el mercado continuará exigiendo resultados.