¡Placan a Bertrand Ndongo para salvar a Puente de responder en la calle!

Minutos antes de DIMITIR, Bertrand Ndongo ‘cazaba’ a Óscar Puente para ponerle el micro y que respondiera en la calle y no solo al calorcito de las sedes parlamentarias.
CENSURA POLÍTICA EN DIRECTO: SILENCIAN AL PORTAVOZ DE VOX
Bertrand Ndongo denuncia que le cortaron el micrófono cuando iba a interpelar a Pablo Iglesias sobre sus contradicciones políticas en plena calle
Minutos antes de DIMITIR, Bertrand Ndongo ‘cazaba’ a Óscar Puente para ponerle el micro y que respondiera en la calle y no solo al calorcito de las sedes parlamentarias.
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