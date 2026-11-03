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Periodismo

CENSURA POLÍTICA EN DIRECTO: SILENCIAN AL PORTAVOZ DE VOX

¡Placan a Bertrand Ndongo para salvar a Puente de responder en la calle!

Bertrand Ndongo denuncia que le cortaron el micrófono cuando iba a interpelar a Pablo Iglesias sobre sus contradicciones políticas en plena calle

Archivado en: Periodismo

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Minutos antes de DIMITIR, Bertrand Ndongo ‘cazaba’ a Óscar Puente para ponerle el micro y que respondiera en la calle y no solo al calorcito de las sedes parlamentarias.

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