El portavoz de la acampada de Sol presume de haber forzado a Sánchez a convocar elecciones y Fran Carrillo se mofa de él: «Eres un indigente intelectual»

¿De qué sordida pizzería ha salido el baranda?

El portavoz de la acampada en la Puerta del Sol, Pepe Hernández, volvió a generar polémica al asegurar que su protesta forzó al presidente del Gobierno a adelantar las elecciones. El momento se produjo durante una conexión en directo con El Análisis. El Diario de la Noche de Telemadrid, donde el tertuliano Fran Carrillo no dudó en cuestionar sus afirmaciones con tono sarcástico.

🔴Tensión y cruce de reproches entre Pepe Hernández, portavoz de la asamblea, y el tertuliano @francarrillog durante el debate en plató ✖️ @telemadrid#programa345 🔊 https://t.co/VHYMhGT6O8 pic.twitter.com/jLFh1JiAm9 — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) November 2, 2026

En el programa, Hernández defendió la acampada como un éxito político al afirmar que «frente al gobierno nosotros hemos logrado que el gobierno convoque elecciones, cosa que vosotros no habéis logrado». La frase provocó la inmediata reacción de Carrillo, quien le reprochó su falta de coherencia y le espetó que era «un indigente intelectual».

Así fue el choque de trenes en el programa de Antonio Naranjo:

Fran Carrillo: «Yo quería preguntarle a Pepe que el derecho a la vivienda, efectivamente, es un principio rector marcado en el artículo 47, correcto, eso no debe vulnerar otros derechos ciudadanos, como el de libre circulación y, por ejemplo, el del libre comercio, para que la gente pueda comprar en determinados establecimientos, cosa que ahora no pueden. Pero yo quería preguntarte, Pepe, por qué esta vehemencia en acampar. Más allá de eso, mi pregunta es la siguiente, Pepe, no vamos a debatir sobre eso. Sí. Mi pregunta es la siguiente, esa vehemencia que habéis mostrado en la Puerta del Sol y frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid en vuestras reivindicaciones, ¿por qué no lo habéis hecho frente al Ministerio de Vivienda o en Cataluña, donde se han producido el mayor número de desahucios en España y solamente lo habéis centrado más allá de las batucadas, el kombucha y los hip hop en Madrid, solamente en Madrid. Es decir, ¿por qué vuestro movimiento y reivindicación, que me parece muy bien, pero por qué no lo habéis hecho en territorios donde realmente el problema de la vivienda es mayor?»

Pepe Hernández: «Eso no es verdad. Perdóname que te diga, pero también hay una acampada en Barcelona y hay más acampadas en el resto de España. Nosotros hemos logrado que el Gobierno convoque elecciones, cosa que vosotros no habéis logrado que el Gobierno convoque elecciones, tanto que habéis pedido elecciones durante toda la legislatura».

Fran Carrillo: «Sí, ¿cómo lo habéis hecho? No, dime, dime».

Pepe Hernández: «Lo hemos logrado acampando y pidiendo».

Fran Carrillo: «O sea, que tú eres asesor de Sánchez y Sánchez te escucha y dice, como Pepe me pide convocatoria, yo adelanto elecciones».

Pepe Hernández: «Yo no soy asesor de nadie. No intentes cambiar el foco, que es lo que os encanta hacer Telemadrid, que es lo que le gusta a tu jefa Isabel Díaz Ayuso. Nosotros hemos pedido la dimisión de Marlaska y de Óscar Puente. Perdóname que te diga. No, no intentes hacer como que nosotros somos aquí, amparados por el PSOE. Eso no es verdad. Nos hemos manifestado en todos los lados que eran oportunos. Si estamos aquí manifestándonos es que es una de las plazas más céntricas de todo Madrid. Eso es así. Entonces, me molesta sinceramente que vengáis a decir aquí, a venir aquí a un programa que literalmente tiene muy poca audiencia, eh, y que vais a subir un poco de audiencia gracias a nosotres, a nosotros y a nosotras. Te digo las tres cosas, eh, por cierto. Basta ya con la coña. A nosotros, a nosotras y a nosotres, que os molesta mucho.

Fran Carrillo: «No, no, lo que me molesta es tu indigencia intelectual. Es una vergüenza que vosotros no trabajéis. Eso nos molesta. No es ni medio normal. Aquí los único que manipulan sois vosotros».

Pepe Hernández: «No, los manipuladores de información soy vosotros, que habéis llegado a decir que nos llevamos a la ETA, cosa que es mentira. Habéis dicho barbaridades, bulos y desinformación. Somos un movimiento pacífico. Y todo lo que habéis dicho es mentira».

Choques previos con los medios

Hernández no es nuevo en este tipo de enfrentamientos. Hace solo unas semanas mantuvo una tensa discusión con el periodista Nacho Abad en En Boca de Todos (Cuatro), a quien llegó a llamar «Macho Abad». Su estilo combativo y su tendencia a atribuirse méritos políticos han sido recurrentes en sus apariciones televisivas.

El debate en Telemadrid se centró también en la justificación de la acampada en plena Puerta del Sol. Mientras Hernández insistía en que la protesta incluía talleres y actividades culturales, Carrillo cuestionó su focalización exclusiva en Madrid y su escasa presencia en regiones con más desahucios, como Cataluña.