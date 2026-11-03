Silvia Intxaurrondo fue a arrollar a Miguel Tellado con el accidente de Angrois y el del PP la fulmina en 30 segundos

Es lo que se llama ir a buscar lana y acabar trasquilada.
La presentadora de La Hora de La 1 en TVE, Silvia Intxaurrondo, intentó defender la gestión del Gobierno Sánchez durante un debate sobre seguridad ferroviaria y recibió un fuerte revés por parte del diputado del PP Miguel Tellado.
La periodista trató de buscar un empate con el accidente de Angrois para restar peso a los siniestros mortales de trenes en Adamuz y Urda. Tellado no se anduvo con rodeos y la replicó con dureza en apenas medio minuto.
Brutal zasca de Miguel Tellado (PP) a una Silvia Intxaurrondo que trató de buscar el empate con Angrois y dejar en segundo plano los accidentes mortales de los trenes de Adamuz y Urda. La presentadora se acabó llevando también su parte por defender al Gobierno Sánchez. pic.twitter.com/j9f34m1xuU
— Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026
El político del Grupo Parlamentario Popular no se cortó un pelo y realizó una rápida relación de hechos que pintaron la cara por entero al Gobierno Sánchez en lo tocante a la gestión perpetrada en las empresas públicas con una serie de enchufes que, en algunos casos, rozaron lo pornográfico:
El Ministerio de Transportes primero lo gestionó Ábalos y después el tuitero Oscar Puente porque la presidenta de Adif está imputada por corrupción, porque en Adif colocaron en Renfe mercancías a Coldo, porque metieron a Miss Asturias en Logitech, una empresa dependiente del grupo.
Pero quedaba el remate final, cuando Tellado apuntó a la propia Intxaurrondo como una de las enchufadas por el sanchismo en su política de colonizar TVE y convertirla sin rubor alguna en ‘Tele Pedro’:
Mira, esta es la gestión de las infraestructuras ferroviarias que ha hecho Pedro Sánchez durante ocho años. Lo han manoseado absolutamente todo. Han manoseado todo. Televisión Española también, como usted bien sabe.