Silvia Intxaurrondo fue a arrollar a Miguel Tellado con el accidente de Angrois y el del PP la fulmina en 30 segundos

Es lo que se llama ir a buscar lana y acabar trasquilada.

La presentadora de La Hora de La 1 en TVE, Silvia Intxaurrondo, intentó defender la gestión del Gobierno Sánchez durante un debate sobre seguridad ferroviaria y recibió un fuerte revés por parte del diputado del PP Miguel Tellado.

La periodista trató de buscar un empate con el accidente de Angrois para restar peso a los siniestros mortales de trenes en Adamuz y Urda. Tellado no se anduvo con rodeos y la replicó con dureza en apenas medio minuto.

Brutal zasca de Miguel Tellado (PP) a una Silvia Intxaurrondo que trató de buscar el empate con Angrois y dejar en segundo plano los accidentes mortales de los trenes de Adamuz y Urda. La presentadora se acabó llevando también su parte por defender al Gobierno Sánchez. pic.twitter.com/j9f34m1xuU — Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026

El político del Grupo Parlamentario Popular no se cortó un pelo y realizó una rápida relación de hechos que pintaron la cara por entero al Gobierno Sánchez en lo tocante a la gestión perpetrada en las empresas públicas con una serie de enchufes que, en algunos casos, rozaron lo pornográfico:

El Ministerio de Transportes primero lo gestionó Ábalos y después el tuitero Oscar Puente porque la presidenta de Adif está imputada por corrupción, porque en Adif colocaron en Renfe mercancías a Coldo, porque metieron a Miss Asturias en Logitech, una empresa dependiente del grupo.

Pero quedaba el remate final, cuando Tellado apuntó a la propia Intxaurrondo como una de las enchufadas por el sanchismo en su política de colonizar TVE y convertirla sin rubor alguna en ‘Tele Pedro’: