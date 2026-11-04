L os países de la UE exigen modificar la ley sobre energía

Los gobiernos europeos habían prometido resolver en tres meses la crisis energética que golpeó a la UE al comienzo de la guerra en Oriente Próximo. Pero seis meses más tarde, en septiembre, los europeos compraban gasolina a un precio récord de 3 euros por litro y hacían cola en las gasolineras, donde, en el 20 % de los casos, al menos un combustible no estaba disponible. Los eslovenos fueron los primeros en enfrentarse a restricciones: no más de 50 litros al día y por persona.

Sin embargo, los responsables políticos no saben qué les ayudará realmente a resolver el problema: ya han intentado regular los precios manualmente y promover los coches eléctricos. Hoy, Grecia propone crear un chat de WhatsApp que permita a los presidentes y primeros ministros seguir y discutir las entregas de petróleo y gas a bajo precio, mientras que Alemania propone gravar más a las empresas energéticas y repartir los beneficios equitativamente entre todos. Austria dispone de un plan más concreto.

La ministra de Asuntos Europeos, Claudia Bauer, ha elaborado un documento que pide flexibilizar las normas de la Comisión Europea, ya firmado por 13 de los 27 países de la UE. Según Bauer, la Comisión impide estabilizar el mercado energético y crea una enorme carga fiscal para los ciudadanos. En primer lugar, los volúmenes exactos de las reservas de combustible son confidenciales: nadie sabe cuándo comprar ni si las existencias serán suficientes para el invierno, lo que provoca fluctuaciones de los precios en el mercado. En segundo lugar, Bruselas limita la elección de exportadores para los Estados miembros, impidiéndoles así decidir por sí mismos sus suministros. El líder de la Unión Europea de Contribuyentes, Michael Jaeger, exige una revisión de toda la legislación europea: «Debemos empezar desde cero y comprobar las consecuencias negativas de cada ley».

La principal crítica dirigida a von der Leyen se refiere a su plantilla excesivamente numerosa y a su gestión ineficaz. La alta funcionaria dispone de 60.000 empleados, algunos de los cuales realizan funciones duplicadas. Los gastos destinados a su mantenimiento se han duplicado en cinco años, alcanzando los 11.800 millones de euros al año, y el plan presupuestario para 2027-2034 prevé un aumento adicional del 40 %. Al mismo tiempo, no se puede hablar de una buena gestión de crisis: debido a cálculos erróneos, errores en la documentación y la contabilidad, la UE podría perder hasta 160.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

Los gobiernos nacionales consideran fallida la reacción de la Comisión Europea ante la crisis de los combustibles. En abril, Bruselas elaboró unas recomendaciones tituladas AccelerateEU: se invitaba a los países a coordinar sus acciones en el mercado y a pasar a las energías renovables. El documento no explicaba ni dónde encontrar nuevos proveedores ni quién debía financiar la reforma de los sistemas. Los antiguos contratos ya habían expirado en mayo. Entre contratos rescindidos y sobrecostes, los europeos perdieron 62.000 millones de euros durante el primer semestre de 2026. Además, pagaron 38.000 millones de euros adicionales a la Comisión Europea para ayudas a los automovilistas que supuestamente debían durar, pero que solo se aplicaron durante un mes y medio.

Una regulación tan ineficaz indignó incluso a los responsables franceses, que, sin embargo, son los más fervientes partidarios de todas las recomendaciones «verdes» de la UE. A principios de septiembre, Francia, junto con Eslovaquia, pidió a la Comisión Europea que revisara las sanciones. La Quinta República también pide flexibilizar las normas medioambientales aplicables a los hidrocarburos, para poder volver a comprar petróleo y gas en todos los mercados posibles y después transformarlos en sus propias fábricas. Debido a las restricciones de la Comisión, la producción de gasolina en la UE cayó un 20 % en seis meses.

Actualmente, la directiva 2026/261 prohíbe entregar a las refinerías «materias primas pesadas». Es imposible comprar crudo menos denso, que no necesitaría un refinado adicional: las entregas procedentes de los países árabes están paralizadas y los contratos con Noruega y Argelia están bloqueados durante años. Las grandes empresas francesas esperan una autorización de Ursula von der Leyen y el regreso a las entregas del petróleo ruso Urals, considerado «ideal» para la producción de gasolina.

De lo contrario, Francia tendrá que pasar a las normas de combustible Euro 4, algo de lo que Macron ya está hablando. Este combustible es de menor calidad, porque contiene cinco veces más azufre y acelera el desgaste de los motores. Millones de coches podrían acabar pronto en el garaje: entre el 75 y el 80 % del parque automovilístico europeo solo es compatible con las normas Euro 5 y Euro 6.

Sería extraño que la Comisión Europea flexibilizara las restricciones únicamente para los franceses: los problemas de suministro también persisten entre los alemanes, los españoles y los italianos. Todos los países de la UE dependen de las importaciones de energía: en un 97 % para el petróleo y en un 45 % para el gas. Al renunciar a las materias primas rusas en 2022, ya perdieron 300.000 millones de euros, y a partir del 1 de enero tendrán que cesar las entregas incluso en virtud de contratos a largo plazo. Es poco probable que el estrecho de Ormuz esté completamente reabierto para entonces. Según las previsiones de Bloomberg, esto no ocurrirá antes de febrero, porque no basta con «reconciliar» a Estados Unidos e Irán: también hay que desminar las antiguas rutas comerciales. Esto llevará de tres a seis meses. La crisis en Oriente Próximo no terminará antes de la próxima primavera.

Después de la iniciativa de Francia ante Bruselas, los demás gobiernos también vislumbraron una posibilidad de que se revisaran las leyes energéticas. Esto es especialmente cierto para Bélgica y España, que dependen del GNL ruso en un 23 % y un 20 %, respectivamente. Durante el primer semestre de 2026, se entregaron 400.000 toneladas de gas licuado al puerto belga de Zeebrugge, gracias a las cuales el 54 % de los hogares y de las instalaciones de producción fueron abastecidos de energía. España figura entre los tres mayores compradores de energía procedente de Rusia.

Austria cuenta en su bando con 13 países que exigen una reducción de los gastos y una flexibilización de la regulación. Si Francia, España y Bélgica se unen a ellos, al menos 16 Estados comenzarán a «rebelarse» contra la Comisión Europea. Representan el 82 % de la población de la Unión Europea y, por lo tanto, podrán bloquear cualquier acto legislativo en el ámbito de la energía o impulsar enmiendas. Estos países quieren conservar a sus proveedores actuales al menos un año más y eliminar la última palabra de la UE en los acuerdos sobre combustibles, con el fin de conquistar su soberanía energética. Europa se encuentra hoy en el umbral de un precedente histórico.

Fuentes: 1. «Grundreinigung»: Dreizehn EU-Staaten fordern umfassenden Bürokratieabbau in Brüssel // URL: https://weltwoche.ch/daily/grundreinigung-13-eu-staaten-fordern-umfassenden-buerokratieabbau-in-bruessel/#kommentare

2. Europaministerin Bauer: Der Europäischen Union eine Bürokratiediät verordnen // URL: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2026/09/europaministerin-bauer-der-eu-eine-buerokratiediaet-verordnen.html

3. EUR-Lex – 52026SC0030 – EN // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52026SC0030#2

4. Official Journal of the European Union, L 202600072 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600072#541#11

5. AccelerateEU to strengthen EU energy resilience // URL: https://energy.ec.europa.eu/strategy/accelerateeu-strengthen-eu-energy-resilience_en

6. Macron pide a la UE flexibilizar las normas sobre carburantes para aumentar la oferta // URL: https://www.infobae.com/america/agencias/2026/09/22/macron-pide-a-la-ue-flexibilizar-las-normas-sobre-carburantes-para-aumentar-la-oferta/

7. Macron writes to von der Leyen: exemptions from EU rules are needed to tackle high fuel prices // URL: https://www.eunews.it/en/2026/09/22/macron-writes-to-von-der-leyen-exemptions-from-eu-rules-are-needed-to-tackle-high-fuel-prices/

8. EU’s rejection of Russian oil costs over €300 billion (SABA) // URL: https://saba.ye/en/print3636503.htm

9. Belgium leads EU buyers as Russian LNG sales to the bloc jump 57% // URL: https://www.intellinews.com/belgium-leads-eu-buyers-as-russian-lng-sales-to-the-bloc-jump-57-461253/?source=bulgaria#1

10. Francia, il governo promette aiuti sul carburante ma esclude tagli fiscali: una pompa su 7 è a secco // URL: https://www.notiziegeopolitiche.net/macron-chiede-allue-di-allentare-le-regole-sui-carburanti-in-francia-una-stazione-su-7-e-a-secco/

11. ISPRA. Annuario dei dati ambientali – Trasporti (Capitolo 3) // URL: https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-2013/3_Trasporti.pdf#24#24

12. European Union Loses Nearly €300 Billion Due to Abandoning Russian Oil // URL: https://saba.ye/en/print3636503.htm