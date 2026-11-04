Audiencias: ‘Código 10’ marca máximo histórico y lidera por una décima frente a Telecinco

La noche del martes en televisión dejó un enfrentamiento resuelto por apenas una décima. Código 10 alcanzó un 13,2% de cuota y reunió a 782.000 espectadores, mientras que Supervivientes All Stars se quedó en un 13,1% con 774.000 seguidores en el periodo analizado.

El programa de Cuatro subió más de tres puntos en comparación con la semana anterior, acercándose a su máximo histórico. Aunque la diferencia fue mínima, fue suficiente para situar a Código 10 por delante de la principal oferta de Telecinco, en una noche caracterizada por la igualdad.

Un liderazgo decidido por minutos

La comparación varía ligeramente dependiendo del tramo horario considerado. En la franja exacta de coincidencia, que se extiende entre las 23:14 y la 1:51, Código 10 consiguió un 13,3% y 778.000 espectadores, frente al 13,2% y 774.000 de Supervivientes All Stars.

Durante el tiempo específico de emisión de Código 10, de 23:11 a 1:51, Cuatro también se impuso por la mínima:

Programa y cadena Cuota Espectadores Código 10 — Cuatro 13,24% 782.000 Supervivientes All Stars — Telecinco 13,16% 777.000

Estos resultados confirman el momento favorable del programa de actualidad y sucesos. Después de varias semanas con cifras sólidas, la emisión logró transformar su crecimiento en liderazgo ante un reality ya consolidado en la parrilla.

Empate entre Cuatro y Telecinco

La competencia no se limitó a la franja de máxima audiencia. Cuatro y Telecinco terminaron el día empatadas con un 8,7% de cuota, un dato que pone de manifiesto la presión que enfrenta la cadena principal de Mediaset y el progreso de su canal hermano.

La jornada fue encabezada por Antena 3, que alcanzó un 13,4%, seguida de La 1, que llegó al 12,3%. En los últimos lugares se situaron:

Telecinco : 8,7%

: 8,7% Cuatro : 8,7%

: 8,7% Autonómicas: 8,5%

Este empate diario tiene importancia porque Supervivientes All Stars suele ser uno de los principales motores de Telecinco. Sin embargo, en esta ocasión, no logró distanciarse de una propuesta más modesta en recursos, pero capaz de mantener una audiencia particular.

La televisión abierta se fragmenta

Los datos también ilustran cuánto se reparte la audiencia entre ofertas muy diversas. Mientras el reality se enfoca en el entretenimiento y la competición, Código 10 sigue una línea centrada en la actualidad, los casos policiales y el análisis de sucesos.

La diferencia de una décima no permite hablar de una victoria contundente, pero sí señala un cambio significativo en el equilibrio de la noche. Cuatro encuentra en el programa una de sus opciones más competitivas, mientras que Telecinco debe asegurarse de que sus grandes formatos mantengan la cuota en un entorno cada vez más competitivo.

El liderazgo de Antena 3 durante el día y el empate entre las dos cadenas de Mediaset completan una panorámica televisiva en la que cada décima puede cambiar el relato de la jornada.