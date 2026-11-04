¡Sánchez arroja al fracasado Puente a la vía del tren tras 115 muertos!

La política en España se enfrenta una vez más a sus contradicciones a lo largo de las vías del tren. Óscar Puente ha presentado su dimisión como ministro de Transportes tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado un total de 115 fallecidos en menos de un año. Este gesto se produce tras semanas de presión en el parlamento, críticas internas y una investigación que aún busca comprender las causas técnicas y operativas detrás de ambas catástrofes.

Su salida se oficializa después de que compareciera ante la Diputación Permanente del Congreso. Puente comunicó su renuncia a Pedro Sánchez y también se retiró de su candidatura socialista por Valladolid. Argumentó que no podía seguir en el cargo tras un siniestro de tal gravedad en tan breve periodo de tiempo.

De la confianza presidencial al relevo obligado

La dimisión tiene un contexto político inmediato: en los primeros momentos de la crisis, Sánchez mantuvo su apoyo públicamente hacia Puente. El presidente tachó de “injusta” su renuncia, y defendió que debía seguir en su puesto, mientras el ministro aseguraba que su deber era “dar la cara”.

Sin embargo, este respaldo se tornó complicado de sostener cuando el número de víctimas alcanzó las 115 y la oposición comenzó a exigir responsabilidades. El PP y otras formaciones políticas pidieron explicaciones, mientras que los sindicatos criticaron que el Gobierno apuntara tan rápido a un posible error humano en el centro de control de Adif.

La situación presenta una imagen complicada para Moncloa: se proponen la continuidad como una garantía de estabilidad y, tras la presión, se acepta la dimisión como una respuesta inevitable. En el ámbito político, la línea entre “asumir responsabilidades” y “esperar a que pase la tormenta” suele ser más fina que un patinete.

Dos accidentes y una investigación en curso

El accidente de Adamuz, ocurrido en enero, dejó 46 muertes. Nueve meses después, la colisión en Urda, en Toledo, resultó en al menos 69 fallecidos y más de doscientas personas heridas. Las informaciones indican que un tren AVE y otro de Iryo circulaban por la línea Madrid-Sevilla cuando ocurrió el choque.

Las investigaciones judiciales y técnicas tendrán que esclarecer si hubo fallos en la señalización, problemas informáticos, errores humanos o deficiencias en el mantenimiento. Hasta que estas indagaciones finalicen, cualquier atribución concreta sería prematura. La posible responsabilidad penal, si se establece, recae en los tribunales; en contraste, la responsabilidad política se centra en la dirección del ministerio y en el Gobierno que la nombra.

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Esta crisis también da un duro golpe a la reputación de la alta velocidad española. Sánchez llegó a reconocer que la confianza en este servicio estaba dañada, un comentario muy negativo para un país que ha convertido su red ferroviaria en uno de sus principales distintivos a nivel internacional.

Ahora, el Ejecutivo deberá elegir a un sustituto que tenga la capacidad de recuperar la credibilidad sin entorpecer las investigaciones. El nuevo ministro heredará una cartera bajo el escrutinio de partidos, sindicatos, trabajadores ferroviarios y las familias de las víctimas.

Un detalle resume la magnitud política de esta situación: Puente pasó de ser uno de los ministros más combativos del Gabinete y un defensor de Sánchez a convertirse en el costo visible de una crisis que aún no ha terminado de esclarecer sus orígenes.