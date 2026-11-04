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Tras dimitir por los 115 muertos

Miserable hasta el final: Puente se despide con un chiste de Forges y le cae la mundial: “¡Mamarracho, demente!”

Puente se va del Gobierno con una viñeta de Forges y recibe una oleada de ataques: “Mamarracho”, “demente” y “miserable”

Óscar Puente y su tuit con un chiste de Forges
Óscar Puente y su tuit con un chiste de Forges
Archivado en: Óscar Puente | Periodismo

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Óscar Puente dimite defendiendo su nefasta gestión, soltando un bulo sobre el PP y sin pedir perdón

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Óscar Puente, ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, cerró su etapa en el Gobierno con un tuit que no pasó desapercibido. Horas después de anunciar su dimisión en el Congreso —por “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” tras los accidentes de Adamuz (46 muertos) y Urda (69 muertos), que suman 115 fallecidos—, publicó: “Hoy es un día para recordar al gran Forges”.

Acompañaba el mensaje con una viñeta clásica del humorista Antonio Fraguas ‘Forges’ en la que un personaje grita que “todos los políticos son iguales” y otro, más pequeño, le replica: “Eso es lo que ustedes quisieran”. El exministro no añadió más explicación, pero el gesto encaja con el relato del PSOE y de Pedro Sánchez: que no todos los políticos actúan igual y que su renuncia es un ejemplo de responsabilidad.

La red no se lo tomó así. En cuestión de minutos el tuit se llenó de respuestas furiosas que recordaban los más de cien muertos y acusaban a Puente de falta de sensibilidad. Entre los insultos más repetidos y contundentes destacaron “¡mamarracho!” y “¡demente!”. Uno de los mensajes más compartidos le espetaba directamente: “Hoy es un día para recordar a las 115 víctimas mortales de tu desidia e incompetencia. […] Eres un demente”. Otros le llamaban “miserable”, “sinvergüenza” o le reprochaban que se fuera “con un chiste” mientras las familias de las víctimas seguían de luto.

No es la primera vez que Puente genera polémica en redes. Su estilo combativo en X, con descalificaciones a rivales políticos, le ha ganado tantos seguidores como enemigos. Esta vez, sin embargo, el contexto de dos tragedias ferroviarias en menos de un año convirtió la despedida en una avalancha de críticas.

Mientras desde el Gobierno y el PSOE se le aplaudía por “dar la cara” y por un gesto que, según ellos, dignifica la política, en la oposición y en buena parte de las redes la viñeta de Forges se interpretó como un último acto de soberbia.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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