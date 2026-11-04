Miserable hasta el final: Puente se despide con un chiste de Forges y le cae la mundial: “¡Mamarracho, demente!”

Óscar Puente, ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, cerró su etapa en el Gobierno con un tuit que no pasó desapercibido. Horas después de anunciar su dimisión en el Congreso —por “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” tras los accidentes de Adamuz (46 muertos) y Urda (69 muertos), que suman 115 fallecidos—, publicó: “Hoy es un día para recordar al gran Forges”.

Acompañaba el mensaje con una viñeta clásica del humorista Antonio Fraguas ‘Forges’ en la que un personaje grita que “todos los políticos son iguales” y otro, más pequeño, le replica: “Eso es lo que ustedes quisieran”. El exministro no añadió más explicación, pero el gesto encaja con el relato del PSOE y de Pedro Sánchez: que no todos los políticos actúan igual y que su renuncia es un ejemplo de responsabilidad.

La red no se lo tomó así. En cuestión de minutos el tuit se llenó de respuestas furiosas que recordaban los más de cien muertos y acusaban a Puente de falta de sensibilidad. Entre los insultos más repetidos y contundentes destacaron “¡mamarracho!” y “¡demente!”. Uno de los mensajes más compartidos le espetaba directamente: “Hoy es un día para recordar a las 115 víctimas mortales de tu desidia e incompetencia. […] Eres un demente”. Otros le llamaban “miserable”, “sinvergüenza” o le reprochaban que se fuera “con un chiste” mientras las familias de las víctimas seguían de luto.

@oscar_puente_ Madre mía, con 100 muertos a las espaldas y se le ocurre poner esto. Qué maldito miserable. — Ignacio (@icastellanosp) November 3, 2026

@oscar_puente_ Hoy es un día para recordar a las 115 víctimas mortales de tu desidia e incompetencia. Pero todo lo que se te ocurre es una perversa celebración onanista. Como si tu dimisión tuviera algo de meritorio. Eres un demente. — Fernando Paz (@FernandoPazDice) November 3, 2026

@oscar_puente_ No todos son asesinos. Tú sí, pero la mayoría no. — Ætheling 🇪🇸⚙️ (@a_ethelingESP) November 3, 2026

@oscar_puente_ Efectivamente, no todos son iguales. Solo algunos pueden enorgullecerse de haber provocado 116 muertos. Aún querrás que te demos la enhorabuena, carnicero. — Enrico Pallazzo (@pallazzoenrico_) November 3, 2026

No es la primera vez que Puente genera polémica en redes. Su estilo combativo en X, con descalificaciones a rivales políticos, le ha ganado tantos seguidores como enemigos. Esta vez, sin embargo, el contexto de dos tragedias ferroviarias en menos de un año convirtió la despedida en una avalancha de críticas.

Mientras desde el Gobierno y el PSOE se le aplaudía por “dar la cara” y por un gesto que, según ellos, dignifica la política, en la oposición y en buena parte de las redes la viñeta de Forges se interpretó como un último acto de soberbia.