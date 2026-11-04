Nuñez Feijóo hunde a Puente por su «teatrillo» en la Diputación Permanente: «Es una forma indigna»

La dimisión de Óscar Puente llegó al Congreso bajo el pretexto de una rendición de cuentas, aunque pronto se convirtió en una nueva confrontación entre el Gobierno y la oposición. En una intervención en Espejo Público, Alberto Núñez Feijóo tachó de «teatrillo» la actuación del exministro en la Diputación Permanente, asegurando que su actitud representó «una forma indigna» de abandonar el puesto.

El líder del PP sostiene que Puente no asumió una responsabilidad política en condiciones, sino que utilizó la comparecencia para enmarcar su salida como un gesto personal. Desde la perspectiva del PP, esta escena permitió que el Gobierno desviara la atención de los accidentes ferroviarios hacia la decisión del ministro. En política, cambiar el escenario no siempre transforma la trama.

La crítica de Feijóo no se restringe únicamente al papel de Puente. El presidente del PP subraya que Pedro Sánchez no puede refugiarse detrás de un ministro y exige que la responsabilidad última recae sobre él. Su razonamiento es claro: si el área de Transportes estaba bajo el control político de Moncloa, la renuncia del titular del departamento no cierra la discusión.

El contexto añade peso a la contundencia del enfrentamiento. Puente comunicó su dimisión tras una serie de accidentes ferroviarios y además confirmó que no se presentaría en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. En sus declaraciones, dejó claro que un ministro de Transportes no podía seguir en el cargo después de dos siniestros graves en menos de un año.

Desde la perspectiva del PP, ese argumento llega demasiado tarde y no satisface las preguntas clave: qué falló, quién estaba al tanto de los problemas de seguridad y por qué se tomaron decisiones en un momento en que la presión pública era insostenible. La oposición busca convertir este episodio en una medida de gestión del Gobierno, no solo en un relevo aislado.

Una dimisión que impacta en la campaña electoral

La salida de Puente modifica el panorama a pocas semanas de las elecciones. Era una figura reconocible dentro del Ejecutivo y uno de los ministros más visibles en el debate público. Su renuncia deja al PSOE con la necesidad de justificar su gestión en materia ferroviaria y de evitar que la crisis se transforme en un plebiscito sobre la responsabilidad de Sánchez.

El PP, a su vez, cuenta con un argumento de campaña que puede aprovechar de inmediato: la percepción de que el Gobierno solo actúa cuando las encuestas presionan, y no cuando las instituciones requieren respuestas. Sin embargo, esa acusación deberá respaldarse con documentación y decisiones claras. La indignación política puede ser útil para los titulares, pero no reemplaza una auditoría técnica ni una investigación parlamentaria.

La Diputación Permanente, diseñada para mantener la actividad del Congreso fuera de las sesiones ordinarias, terminó siendo un escenario de extrema tensión. En ese espacio se cruzaron las explicaciones del ministro saliente, las exigencias de la oposición y una dimisión previamente anunciada ante las cámaras. Lo más revelador fue que Puente comunicó su decisión a Sánchez solo unos minutos antes de hacerla pública: un detalle que alimenta la idea popular de que el Gobierno perdió el control del relato incluso antes de perder a su ministro.