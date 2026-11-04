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Tras el desalojo y la dimisión de Puente

Los perroflautas vuelven a Sol a hacerle la campaña a un Sánchez ‘muerto’

Horas después de que la UIP limpiara la acampada ilegal, los mismos de siempre regresan a la plaza para generar ruido y desviar la atención de un Gobierno en caída libre

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Archivado en: Óscar Puente | Pedro Sánchez | Periodismo

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Solo unas horas después de que la Policía desalojara de madrugada la acampada ilegal de la Puerta del Sol —más de un mes de ocupación, cientos de tiendas, 36 toneladas de basura y restos de todo tipo—, los mismos de siempre han regresado.

Esta misma noche se les ha visto sentados en el suelo de la plaza, capuchas, mascarillas y pañuelos, coreando “¿Dónde están nuestras tiendas, nuestras tiendas dónde están?” mientras graban vídeos y se hacen los mártires.

El espectáculo es el de siempre: niñatos, okupas y profesionales de la algarada que, tras el desalojo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), han vuelto a ocupar el kilómetro cero para montar el numerito. No es casualidad. El mismo día en que Óscar Puente dimite “por dignidad” tras la tragedia ferroviaria de Urda (69 muertos) y renuncia incluso a las listas del 29-N, la tropa de Sol se reactiva.

Mientras el Gobierno se desangra por un ministro que cae y un presidente cada vez más aislado, aparecen otra vez los perroflautas para ocupar titulares, generar ruido y desviar la atención. Exactamente lo que necesita un Sánchez políticamente herido de muerte. Los vídeos que circulan esta noche no engañan: la misma gente, el mismo guion, la misma pose de resistencia.

Algunos intentan reconstruir el ambiente de acampada; otros se limitan a sentarse en círculo y gritar contra la policía. Todo mientras Madrid limpia todavía los restos de más de un mes de okupación tolerada.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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