Todo sobre ‘La Séptima’, la nueva televisión sanchista con Sarah Santaolalla y Javier Ruiz

Este jueves, la televisión vivirá el nacimiento de una nueva cadena.

La Séptima iniciará sus emisiones el 5 de noviembre a las 12.00 horas, con una propuesta enfocada en la actualidad, el análisis y los sucesos en directo. Este proyecto, promovido por José Miguel Contreras, tendrá a Javier Ruiz como director editorial y una de las caras más visibles.

La llegada de esta cadena se produce en un contexto de intensa competencia por captar la atención de los televidentes de información. La nueva emisora ocupará la frecuencia que anteriormente pertenecía a Atreseries, dentro del múltiplex MPE5, y se podrá sintonizar en abierto a través de la TDT, sin requerir de conexión a Internet.

Una parrilla construida alrededor de la actualidad

La programación se estructurará en cuatro bloques principales: una mañana informativa, una sobremesa de análisis, una tarde de debate y una noche dedicada a revisar las noticias del día. La mayoría de los contenidos serán producidos internamente y se emitirán en directo de lunes a domingo, con la excepción de la noche del sábado.

Entre los rostros confirmados para la cadena destacan Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Noor Ben Yessef, Javier Ruiz, Luján Argüelles, Alba Carrillo, Marta Márquez y Héctor de Miguel, conocido también como Quequé.

Además, la cadena ha creado El relevo, un nuevo formato de transición de diez minutos entre programas. Durante este tiempo, los presentadores que entran y salen compartirán pantalla para comentar las claves informativas de cada franja, evitando así cortes abruptos en la programación.

Horario aproximado Programa Presentador 12.00-15.00 El Pulso Verónica Sanz 15.00-17.00 En línea Sarah Santaolalla 17.00-19.00 Sobre la mesa Rocío Delgado 19.00-21.00 La diana Noor Ben Yessef 21.00-01.00 La última hora Javier Ruiz

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, piezas centrales

Javier Ruiz será el encargado de dirigir el canal y también.presentará La última hora, un programa de cuatro horas que mezclará información de última hora, entrevistas, debates y análisis. Este formato estará en el horario estelar de domingo a viernes.

Por su parte, Sarah Santaolalla pasará de participar en tertulias a conducir su propio programa. En línea se emitirá durante la sobremesa y buscará combinar información, conversación y análisis sobre temas políticos y sociales del día.

Héctor de Miguel ofrecerá su toque satírico, mientras que Alba Carrillo y Marta Márquez liderarán un programa conjunto. La participación de Luján Argüelles se completará con un formato que aún está pendiente de definir en algunos aspectos relacionados con la emisión.

Una televisión marcada por la política

Este proyecto ha suscitado controversia incluso antes de su lanzamiento, debido al perfil ideológico que algunos medios asocian con la cadena, cerca del entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que sus responsables describen La Séptima como un canal centrado en la actualidad, que se basa en el directo y en el intercambio de diferentes perspectivas.

La primera emisión ocurrirá, además, pocas semanas antes de las elecciones generales programadas para finales de noviembre. Este calendario convierte a la nueva televisión en un protagonista crucial en la lucha por la atención pública y la narrativa política durante la campaña.